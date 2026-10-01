Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο, την ώρα που η κακοκαιρία αφήνει πίσω της μεγάλες καταστροφές σε πολλές περιοχές του νησιού.

Δραματική τροπή πήραν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, την ώρα που η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρή κακοκαιρία και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού.

Ο κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου είχε μεταβεί το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης και ακολούθησε κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες να κάνουν ακόμη δυσκολότερη την επιχείρηση.

Σύμφωνα με το «Live You» του ΣΚΑΪ, πρόκειται για έναν κτηνοτρόφο 82 ετών,από την περιοχή Καρίνες στο δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κύριος Λαγουδάκης, ενημέρωσε ότι βρέθηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιό του σε ένα ρέμα που περνάει από την περιοχή.

Πλημμύρες και καταστροφές

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Αξό, μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών έχουν μετατρέψει δρόμους σε χειμάρρους, ενώ η στάθμη του νερού έχει ανέβει επικίνδυνα σε σημεία της περιοχής. Οι Αρχές έχουν απευθύνει επανειλημμένα συστάσεις στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 6:30 το πρωί της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Ζωνιανών, των Λιβαδίων και του ορεινού όγκου του Μυλοποτάμου, με σύσταση να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, σημειώθηκε επίσης σοβαρό περιστατικό, όταν υποχώρησε γέφυρα την ώρα που περνούσε αυτοκίνητο με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Το όχημα βρέθηκε εγκλωβισμένο, ενώ οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, η ένταση των φαινομένων προκάλεσε και άλλα προβλήματα στον Μυλοπόταμο, με άνθρωπο να εγκλωβίζεται στο αυτοκίνητό του και να χρειάζεται η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Τα προβλήματα, όμως, δεν περιορίζονται στο Ρέθυμνο. Στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου έχουν καταγραφεί πλημμύρες σε σπίτια και αγροτικές εγκαταστάσεις, ενώ δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Στο Ρουκάνι του Δήμου Ηρακλείου, η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, υπόστεγα, μάντρες και αγροικίες, ενώ η πρόσβαση στην περιοχή έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας της κατάστασης στο οδικό δίκτυο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Η προτεραιότητα των Αρχών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, με τους πολίτες να καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις.

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