Spetses Mini Marathon: Τίποτα δεν σταματά την επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων

Μπορεί το απαγορευτικό απόπλου να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουν οι συμμετέχοντες στις Σπέτσες, όμως τίποτα δεν φαίνεται ικανό να σταματήσει τη φετινή, επετειακή διοργάνωση του Spetses Mini Marathon, που συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσίας στον αθλητικό χάρτη.

Το φετινό Spetses Mini Marathon έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνει 15 χρόνια από την έναρξή του. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, η διοργανώτρια αρχή, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και το Alasia Travel, κινήθηκαν άμεσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μετακίνηση των συμμετεχόντων, ώστε το μεγάλο αθλητικό ραντεβού των Σπετσών να πραγματοποιηθεί.

Οι δύο εναλλακτικές για την άφιξη στις Σπέτσες

Για όσους είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς και έχουν ήδη κλείσει τα εισιτήριά τους, έχει εξασφαλιστεί δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία, ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους με ασφάλεια και άνεση.

Το σημείο συνάντησης είναι το ΟΑΚΑ (δείτε εδώ την ακριβή τοποθεσία), ενώ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται εκεί τουλάχιστον 20 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Τα δρομολόγια των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις: 12:00, 14:00, 16:00 και 18:00.

Για τη μετακίνηση με τα λεωφορεία είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσης στα τηλέφωνα: 210.8015989 & 210.8015954.

Παράλληλα, για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν με το αυτοκίνητό του και να πραγματοποιήσουν το δικό τους road trip, μπορούν να κρατήσουν την απόδειξη καυσίμων. Κατά την άφιξή τους στις Σπέτσες, θα πρέπει να περάσουν από τη Γραμματεία, έχοντας μαζί τους την απόδειξη καυσίμων και το bib number τους, προκειμένου να λάβουν το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της διοργάνωσης.

Σημαντική ήταν και η άμεση κινητοποίηση της Δημάρχου Σπετσών, Ευγενίας Φραγγιά, η οποία συνέβαλε στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων και τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Στόχος όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είναι να διασφαλιστεί ότι οι δυσκολίες στις μετακινήσεις δεν θα στερήσουν από τους αθλητές και τους επισκέπτες τη συμμετοχή τους στην επετειακή διοργάνωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δοθεί, το Spetses Express από την Κόστα θα πραγματοποιεί μετακινήσεις προς τις Σπέτσες μέχρι και αργά το βράδυ με έξτρα δρομολόγια, διευκολύνοντας περαιτέρω την πρόσβαση στο νησί.

15 χρόνια Spetses Mini Marathon

Έτσι, το φετινό επετειακό τριήμερο αναμένεται να αποτελέσει μια ξεχωριστή διοργάνωση, με τον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τις Σπέτσες να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο.

Το απαγορευτικό μπορεί να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα ταξιδέψουν οι συμμετέχοντες. Δεν αλλάζει όμως τον στόχο: τα 15 χρόνια του Spetses Mini Marathon να γιορταστούν στις Σπέτσες.