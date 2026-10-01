Πάσχετε από την νόσο του Πάρκινσον; Νέα μελέτη λέει πως ο αφαλός σας μπορεί να βοηθήσει να καταλάβετε

Από την μύτη μέχρι τον αφαλό, οι επιστήμονες αναζητούν ίχνη του Πάρκινσον σε μόρια που δεν βλέπουμε ούτε αντιλαμβανόμαστε. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα.

Μερικοί άνθρωποι φαίνεται πως διαθέτουν μια σχεδόν απίστευτη ικανότητα: μπορούν να αντιληφθούν από την μυρωδιά αν κάποιος πάσχει από Πάρκινσον. Για τους υπόλοιπους, όμως, ίσως μπορέσουν να το κάνουν οι μηχανές, ανιχνεύοντας ανεπαίσθητα μόρια που αιωρούνται γύρω από το σώμα. Και ο αφαλός φαίνεται πως είναι ένα από τα σημεία όπου αξίζει να αναζητηθούν αυτά τα ίχνη.

Νέα μελέτη εξέτασε μια μέθοδο εντοπισμού διαφορετικών παθήσεων μέσω των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), μικροσκοπικών χημικών ουσιών που απελευθερώνονται από το σώμα και συμβάλλουν στην χαρακτηριστική οσμή του. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Δρέσδης και το Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS στην Γερμανία πήραν δείγματα με μπατονέτα από την μύτη, τον αφαλό και το αυτί 24 ανθρώπων: έξι με Πάρκινσον, έξι με ήπια γνωστική διαταραχή, έξι με COVID-19 και έξι χωρίς γνωστά προβλήματα υγείας.

Τα λέιζερ «διαβάζουν» το χημικό αποτύπωμα

Στην συνέχεια, οι ερευνητές ανέλυσαν τις οσμές των δειγμάτων χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία φωτοακουστικής με λέιζερ, μια τεχνολογία λειτουργεί εκπέμποντας μια δέσμη λέιζερ στον αέρα γύρω από το δείγμα. Τα μόρια της οσμής απορροφούν μέρος του φωτός και δημιουργούν εξαιρετικά μικρά ηχητικά κύματα, τα οποία καταγράφονται από έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο αισθητήρα. Κάθε συνδυασμός μορίων παράγει ένα διαφορετικό μοτίβο, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν ένα χημικό αποτύπωμα.

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι τέσσερις ομάδες (υγιείς άνθρωποι, ασθενείς με Πάρκινσον, COVID-19 και ήπια γνωστική διαταραχή) εμφάνιζαν διαφορετικά μοτίβα VOCs. Τα δείγματα από την μύτη και τον αφαλό έδωσαν τα πιο καθαρά αποτελέσματα, ενώ εκείνα από το αυτί ήταν λιγότερο σαφή. Ωστόσο, οι ομάδες παρουσίαζαν και αλληλοεπικαλύψεις, επομένως οι διαφορές μεταξύ των παθήσεων δεν ήταν απόλυτες.

Για να ελέγξουν περαιτέρω τα ευρήματα, οι ερευνητές πρόσθεσαν τρία ακόμη δείγματα από ανθρώπους με Πάρκινσον, τα οποία εντάχθηκαν στην αρχική ομάδα ασθενών με την νόσο, κάτι που ενισχύει την ένδειξη ότι τα πρώτα αποτελέσματα δεν ήταν απλώς τυχαία. Η μελέτη, πάντως, είχε σημαντικούς περιορισμούς, καθώς το Πάρκινσον και η γνωστική διαταραχή εμφανίζονται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες, επομένως δεν αποκλείεται η μέθοδος να ανιχνεύει γενικότερες αλλαγές που σχετίζονται με την γήρανση ή την επιβαρυμένη υγεία και όχι συγκεκριμένα την νόσο. Με μόλις 24 συμμετέχοντες, οι ερευνητές δεν μπορούν να αποκλείσουν αυτό το ενδεχόμενο.

Η γυναίκα που μπορούσε να «μυρίσει» το Πάρκινσον

Παρά τους περιορισμούς, η σύνδεση ανάμεσα στην σωματική οσμή και το Πάρκινσον γίνεται ολοένα και πιο γνωστή. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι σκύλοι, χάρη στην εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρησή τους, μπορούν να εντοπίσουν ανθρώπους με την νόσο, ενώ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Joy Milne, μιας συνταξιούχου νοσοκόμας από την Σκωτία.

Παρατήρησε ότι η μυρωδιά του σώματος του συζύγου της είχε γίνει πιο έντονη και «μοσχομυριστή». Έξι χρόνια αργότερα, εκείνος διαγνώστηκε με Πάρκινσον και αργότερα, η Milne διαπίστωσε ότι αναγνώριζε την ίδια μυρωδιά και σε άλλα μέλη της ομάδας υποστήριξης ασθενών με Πάρκινσον. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η αλλαγή μπορεί να σχετίζεται με μεταβολές στην παραγωγή λιπαρότητας του δέρματος. Το γιατί όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια προοδευτική νευρολογική νόσο όπως το Πάρκινσον παραμένει άγνωστο.

Φυσικά, δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι με την ικανότητα της Milne ώστε μια τέτοια «δοκιμή όσφρησης» να αποτελέσει πρακτικό τρόπο διάγνωσης. Η νέα έρευνα, ωστόσο, δείχνει ότι η τεχνολογία ίσως κάποια στιγμή μπορέσει να μετατρέψει αυτή την ασυνήθιστη ανθρώπινη ικανότητα σε ένα μετρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο.

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