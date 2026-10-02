Ένα φουσκωτό καγιάκ ενάντια στα ζώα και στα παράσιτα: Ουαλός εξερευνητής επιχειρεί να διασχίσει ποταμό 700 χλμ. στο Κονγκό

Ο Ουαλός εξερευνητής Ash Dykes ξεκινά 700 χλμ. στον ποταμό Sangha με καγιάκ, έχοντας απέναντί του άγρια ζώα, ασθένειες και δηλητηριώδη φίδια.

Ο Ουαλός εξερευνητής Ash Dykes ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια από τις πιο απαιτητικές περιπέτειες της καριέρας του, επιχειρώντας να διασχίσει με φουσκωτό καγιάκ περίπου 700 χιλιόμετρα του ποταμού Sangha, στην καρδιά της ζούγκλας του Κονγκό.

Η αποστολή αποτελεί το πρώτο σκέλος του «Project Six», ενός φιλόδοξου εγχειρήματος που περιλαμβάνει έξι αποστολές σε έξι ακραία περιβάλλοντα σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Παρά την εμπειρία του, ο Dykes γνωρίζει ότι το ταξίδι κρύβει σοβαρούς κινδύνους, έχει όμως προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο δυνατό σενάριο, μελετώντας περιστατικά στα οποία άλλοι εξερευνητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με επιθέσεις ή επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο ίδιος έχει ήδη στο ενεργητικό του εκατοντάδες αποστολές και το 2019 έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε ολόκληρο το μήκος του ποταμού Γιανγκτσέ στην Κίνα, σε ένα ταξίδι που διήρκεσε 352 ημέρες.

Η ζούγκλα κρύβει κινδύνους παντού

Στον ποταμό Sangha, ωστόσο, οι προκλήσεις είναι διαφορετικές μιας και ο εξερευνητής θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός αποτελούν υπαρκτούς κινδύνους, ενώ φίδια, σκορπιοί και παράσιτα μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και ένα μικρό λάθος σε σοβαρό πρόβλημα. Παράλληλα, το φουσκωτό καγιάκ δεν προσφέρει ιδιαίτερη προστασία απέναντι στα μεγάλα ζώα που ζουν στην περιοχή. Ελέφαντες, ιπποπόταμοι και γορίλες βρίσκονται ανάμεσα στα ζώα που μπορεί να συναντήσει η ομάδα κατά μήκος της διαδρομής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι ιπποπόταμοι, ένα ζώο που αν τρομάξει ή αισθανθεί ότι απειλείται θα μπορούσε να επιτεθεί, ενώ ένα μικρό φουσκωτό καγιάκ δύσκολα θα μπορούσε να απομακρυνθεί γρήγορα. Ο Dykes λέει πως αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο δεν είναι απαραίτητα ένα συγκεκριμένο ζώο, αλλά το ενδεχόμενο να κάνει ο ίδιος κάποιο λάθος που θα αναγκαστεί να πληρώσει.

Η ομάδα έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών ασθενειών και διαθέτει τα απαραίτητα φάρμακα, μεταξύ άλλων αντιβιοτικά και ανθελονοσιακά. Παράλληλα, διαθέτει δορυφορικές επικοινωνίες, ώστε σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος να μπορεί να οργανωθεί επιχείρηση διάσωσης μέσα σε λίγες ώρες. Ο εξερευνητής αναμένεται επίσης να περάσει χρόνο με μέλη της τοπικής κοινότητας των Μπάκα, προκειμένου να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις για το περιβάλλον και τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσει.

Από τους 40°C στους -20°C

Η διαδρομή στον Sangha αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Αμέσως μετά, ο Dykes θα έχει μόλις δύο εβδομάδες για να επιστρέψει στο Λονδίνο, να αλλάξει εξοπλισμό, να ανακτήσει βάρος και να προετοιμαστεί για την επόμενη, προς το παρόν μυστική, αποστολή. Η διαφορά στις συνθήκες αναμένεται να είναι τεράστια καθώς στη ζούγκλα του Κονγκό οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους 35-40°C, ενώ ο ίδιος αποκάλυψε ότι η δεύτερη τοποθεσία του Project Six αναμένεται να έχει θερμοκρασίες από -15 έως -20°C.

Ο ίδιος εκτιμά ότι μπορεί να χάσει περίπου 10 κιλά κατά την πρώτη αποστολή, ενώ θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τυχόν παράσιτα που μπορεί να έχει αποκτήσει στη ζούγκλα. Παρά τους κινδύνους, ο Dykes δεν αντιμετωπίζει το εγχείρημα μόνο ως δοκιμασία. Λέει ότι το Κονγκό τον γοήτευε από παιδί και ότι η αποστολή αποτελεί για τον ίδιο την πραγματοποίηση ενός προσωπικού ονείρου.

Το «Project Six» έχει επίσης έναν ακόμη στόχο: να φέρει τις περιπέτειές του σε κοινό σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου. Ο εξερευνητής έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε τηλεοπτικές παραγωγές και αποστολές που κατέγραψαν ρεκόρ, όμως αρκετές από αυτές δεν ήταν διαθέσιμες στο βρετανικό κοινό. Αυτή τη φορά, ολόκληρο το εγχείρημα θα έχει ψηφιακή παρουσία, επιτρέποντας στους θεατές να παρακολουθήσουν από κοντά τις έξι ακραίες αποστολές.

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