Ντίζελ με 1 ευρώ: Πήγαιναν στο βενζινάδικο ακόμη και με μπιτόνια χωρίς να ξέρουν την αλήθεια

Οι οδηγοί σε πρατήριο της Αυστρίας πλήρωναν μόλις 1 ευρώ το λίτρο και έφταναν ακόμη και με μπιτόνια για να προλάβουν τη φθηνή προσφορά.

Για μήνες, δεκάδες οδηγοί στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας έτρεχαν να βάλουν ντίζελ με μόλις 1 ευρώ το λίτρο. Η τιμή ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή που έβλεπαν στα πρατήρια και η «ευκαιρία» γρήγορα έγινε γνωστή. Κάποιοι μάλιστα πήγαιναν ακόμη και με μπιτόνια για να πάρουν όσο περισσότερο καύσιμο μπορούσαν.

Μόνο που το φθηνό ντίζελ δεν ήταν κάποια προσφορά. Πίσω από αυτό βρισκόταν ένας 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε κάρτες καυσίμων μιας κροατικής μεταφορικής εταιρείας για να αγοράσει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και στη συνέχεια να το πουλήσει σε ιδιώτες.

54.000 λίτρα ντίζελ

Η ιστορία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και συνεχίστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2026. Μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες έγιναν 136 ανεφοδιασμοί, με συνολικά περίπου 54.000 λίτρα ντίζελ να περνούν από τις συγκεκριμένες κάρτες.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν γέμιζε μόνο το δικό του αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την έρευνα, έβρισκε άλλους οδηγούς που ήθελαν φθηνό καύσιμο και τους έδινε τη δυνατότητα να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους με 1 ευρώ το λίτρο. Συνολικά, οι 136 συναλλαγές αφορούσαν 84 διαφορετικά οχήματα.

Για τους οδηγούς, η προσφορά ήταν δύσκολο να αγνοηθεί. Σε μια περίοδο που το καύσιμο στην Αυστρία κόστιζε πάνω από 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετά πρατήρια, η μισή τιμή ήταν τεράστια διαφορά. Έτσι, η «πελατεία» μεγάλωσε. Άλλοι έρχονταν με τα αυτοκίνητά τους και άλλοι έφερναν μπιτόνια για να πάρουν μαζί τους περισσότερο ντίζελ. Όμως κάποια στιγμή η υπόθεση αποκαλύφθηκε και έφτασε στις δικαστικές αίθουσες.

Η εισαγγελία υπολογίζει τη ζημιά της κροατικής εταιρείας σε περίπου 68.000 ευρώ. Ο 29χρονος βρέθηκε έτσι κατηγορούμενος για παράνομη χρήση των καρτών και άλλες σχετικές πράξεις.Και τότε η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Στη δίκη έγινε γνωστό ότι δεν είχε χρησιμοποιηθεί μόνο μία κάρτα, αλλά δύο. Ο 29χρονος φέρεται επίσης να υπέδειξε δύο εργαζομένους της κροατικής εταιρείας, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, ήταν αυτοί που του έδιναν τις κάρτες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν κρατούσε όλα τα χρήματα από τις πωλήσεις του ντίζελ. Ισχυρίστηκε ότι τα έδινε στους ανθρώπους που του παρείχαν τις κάρτες και ότι ο ίδιος είχε κυρίως το όφελος του δωρεάν καυσίμου για το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με όσα είπε στο δικαστήριο, για τον εαυτό του χρησιμοποίησε περίπου 2.500 λίτρα.

Η υπόθεση δεν έχει τελειώσει οριστικά. Ο δικαστής πρότεινε να κλείσει η διαδικασία μέσω μιας ειδικής συμφωνίας, με τον 29χρονο να καταβάλλει 10.000 ευρώ μέσα σε δύο χρόνια. Ο εισαγγελέας δεν συμφώνησε με την απόφαση και προσέφυγε, οπότε η υπόθεση θα εξεταστεί ξανά από ανώτερο δικαστήριο.

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