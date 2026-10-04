Νέα Ιωνία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στην οδηγό ταξί – «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα» ( vid)

Εφιαλτικές στιγμές έζησε 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία, όταν 35χρονος πελάτης της επιτέθηκε μέσα στο όχημα και της δάγκωσε το αυτί.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όταν 35χρονος πελάτης επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί, με αφορμή πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την πληρωμή της διαδρομής μέσω POS.

Βίντεο από την οδό Δεμιρδεσίου καταγράφει μέρος του περιστατικού, με τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια και τον άνδρα να της φωνάζει και να την απειλεί.

Η επίθεση μέσα στο ταξί

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η 54χρονη μιλώντας στο Mega, όταν έφτασαν στον προορισμό, χρειάστηκε να περιμένουν περίπου 15 λεπτά προκειμένου να βρεθεί σήμα για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή μέσω POS. Η πληρωμή τελικά πραγματοποιήθηκε. Η οδηγός, γνωρίζοντας ότι στην περιοχή υπήρχε πρόβλημα με το σήμα, φέρεται να συνέστησε στον πελάτη να έχει μαζί του μετρητά.

Η παρατήρηση αυτή, σύμφωνα με την ίδια, προκάλεσε την αντίδρασή του. Ο 35χρονος φέρεται να την έπιασε από τον λαιμό και να την καθήλωσε στο κάθισμα. Η γυναίκα προσπάθησε να απελευθερωθεί, όμως ο δράστης την δάγκωσε στο αυτί. «Με πιάνει από τον λαιμό, με καθηλώνει πάνω στο κάθισμα και στην προσπάθεια εγώ να ξεφύγω, βάζω το χέρι μου πίσω να τον διώξω. Με κρατάει με δαγκωμένο αυτί και το χέρι του στον λαιμό μου», περιέγραψε η 54χρονη. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή ο άνδρας της είπε: «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω!».

Της έκοψε το αυτί

Η γυναίκα προσπάθησε να αντιδράσει και να ζητήσει βοήθεια κορνάροντας και προσπαθώντας να απομακρύνει τον δράστη. Ωστόσο, σύμφωνα με την περιγραφή της, εκείνος είχε κλειδώσει τα σαγόνια του, με αποτέλεσμα να της ακρωτηριάσει το πτερύγιο του αυτιού. Η 54χρονη κατάφερε τελικά να βγει από το ταξί. Ο 35χρονος την ακολούθησε πεζός, μέχρι που ακινητοποιήθηκε από περαστικούς και γείτονες, οι οποίοι είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε από τις φωνές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρειάστηκε η παρέμβαση πέντε ατόμων για να τον ακινητοποιήσουν.

Το κομμένο τμήμα του αυτιού της γυναίκας εντοπίστηκε μέσα στο ταξί και παραδόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να διατηρηθεί σε πάγο. Ωστόσο, η συγκόλληση δεν κατέστη δυνατή, με αποτέλεσμα η 54χρονη να υποστεί μόνιμο τραυματισμό. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών.

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