Βουλή: Λήξη συναγερμού μετά το τηλεφώνημα για βόμβα

Συναγερμός σήμανε στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας, όμως η έρευνα των Αρχών ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστεί κάτι.

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Βουλή, μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, στις 16:49 ένας άγνωστος άνδρας επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και ανέφερε ότι είχε τοποθετήσει βόμβα στο κτίριο, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

Έρευνα από το ΤΕΕΜ

Μετά το τηλεφώνημα, στο κτίριο της Βουλής έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Πραγματοποιήθηκε έρευνα εντός και εκτός των εγκαταστάσεων, με τη συνδρομή και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της υπηρεσίας.

Από τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο ή εκρηκτικός μηχανισμός και έτσι ο συναγερμός έληξε. Το τηλεφώνημα ερευνάται από τις Αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ