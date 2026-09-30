Οικογένεια φύτεψε 840.000 δέντρα σε παλιά βοσκοτόπια: 25 χρόνια μετά επέστρεψε ένα ζώο που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή για πάνω από έναν αιώνα

Μια οικογένεια αποκατέστησε 607 εκτάρια του Ατλαντικού Δάσους στη Βραζιλία και η επιστροφή της τάπιρου, που είχε να καταγραφεί στο Ρίο ντε Ζανέιρο από το 1914, δείχνει την επιτυχία του εγχειρήματος.

Αυτό που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια ως ένα οικογενειακό εγχείρημα για την αποκατάσταση μιας υποβαθμισμένης έκτασης στη Βραζιλία έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο πρόγραμμα αναγέννησης του Ατλαντικού Δάσους.

Η οικογένεια των Nicholas και Raquel Locke δημιούργησε το 2001 το Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), στον δήμο Cachoeiras de Macacu, με στόχο να αποκαταστήσει μια περιοχή που για δεκαετίες είχε μετατραπεί σε βοσκότοπους για την κτηνοτροφία. Από τότε, έχουν φυτευτεί περίπου 840.000 δέντρα, ενώ έχουν αποκατασταθεί περίπου 607 εκτάρια δάσους, υγροτόπων και άλλων υποβαθμισμένων εκτάσεων.

Η επιστροφή της τάπιρου μετά από περισσότερο από έναν αιώνα

Η αποκατάσταση δεν περιορίστηκε στη φύτευση δέντρων. Το έργο συνέβαλε στην επανασύνδεση απομονωμένων τμημάτων της βλάστησης, δημιουργώντας ξανά έναν ενιαίο βιότοπο για πολλά είδη ζώων. Σήμερα, η προστατευόμενη περιοχή και οι γύρω εκτάσεις συμβάλλουν στην προστασία περίπου 12.000 εκταρίων Ατλαντικού Δάσους, ενός από τα πιο σημαντικά και απειλούμενα οικοσυστήματα της Βραζιλίας. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 460 είδη πουλιών, ενώ το οικοσύστημα φιλοξενεί επίσης θηλαστικά, ερπετά και αμφίβια. Η επιστροφή της βλάστησης δημιούργησε σταδιακά τις συνθήκες ώστε να επιστρέψουν και είδη που είχαν εξαφανιστεί από την περιοχή.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τάπιρος της Νότιας Αμερικής (Tapirus terrestris), το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό της Νότιας Αμερικής. Το είδος είχε εξαφανιστεί από την πολιτεία του Ρίο ντε Ζανέιρο πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, εξαιτίας κυρίως του κυνηγιού και της καταστροφής του φυσικού του περιβάλλοντος. Η τελευταία γνωστή καταγραφή στην περιοχή χρονολογούνταν από το 1914. Η επιστροφή της δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της φυσικής αποκατάστασης του δάσους. Το 2017 ξεκίνησε πρόγραμμα επανεισαγωγής από τη REGUA και το πρόγραμμα Refauna, με τα πρώτα ζώα να απελευθερώνονται στην προστατευόμενη περιοχή. Τα ζώα κατάφεραν να αναπαραχθούν στη φύση και τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός τους άρχισε να αυξάνεται.

Ένας πληθυσμός που μεγαλώνει στη φύση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται για το εγχείρημα, σήμερα έχει καταγραφεί πληθυσμός 25 ταπίρων, μεταξύ των οποίων και 10 μικρά που γεννήθηκαν στη φύση. Η παρουσία των νεογέννητων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εγκατάσταση του είδους στην περιοχή, καθώς δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για ζώα που απελευθερώθηκαν, αλλά για έναν πληθυσμό που πλέον αναπαράγεται στο φυσικό περιβάλλον. Η επιστροφή της τάπιρου αποτελεί έτσι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποτελέσματα της μακροχρόνιας αποκατάστασης του οικοσυστήματος.

Η περίπτωση της REGUA δείχνει τον χρόνο που μπορεί να χρειαστεί ένα υποβαθμισμένο οικοσύστημα για να ανακάμψει. Από μια περιοχή που είχε χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες ως βοσκότοπος, η έκταση μετατράπηκε σταδιακά σε δάσος, υγροτόπους και καταφύγιο για εκατοντάδες είδη. Η φύτευση 840.000 δέντρων, η αποκατάσταση 607 εκταρίων και η επανεισαγωγή ενός είδους που είχε εξαφανιστεί από το Ρίο ντε Ζανέιρο για περισσότερα από 100 χρόνια αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά ορόσημα μιας προσπάθειας που συνεχίζεται εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα.

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