Σοβαρό ατύχημα στην Ανάβαση Αγρινίου: 31χρονος οδηγός διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ

Σοβαρά τραυματίστηκε 31χρονος οδηγός στην 2η Ανάβαση Αγρινίου, όταν έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού στη δεύτερη στροφή της διαδρομής.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (4/10) κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, με έναν 31χρονο οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου να τραυματίζεται σοβαρά.

Ο οδηγός, που είναι από το Αγρίνιο και συμμετείχε στον αγώνα, έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου στη δεύτερη στροφή της διαδρομής, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του 31χρονου. Στη συνέχεια, ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το agriniopress.gr,, ο 31χρονος έχει υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας για νοσηλεία.

Το σοβαρό ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η 2η Ανάβαση Αγρινίου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του αγωνιστικού οχήματος διερευνώνται.

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