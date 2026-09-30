Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο την Πέμπτη λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστές θα παραμείνουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου όλες οι σχολικές μονάδες σε Χανιά και Ρέθυμνο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Κρήτη.

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 όλα τα σχολεία στα Χανιά και το Ρέθυμνο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Κρήτη.

Η απόφαση αφορά τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς οι αρμόδιες Αρχές προειδοποιούν για ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Κλειστά όλα τα σχολεία στα Χανιά

Στα Χανιά, η απόφαση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλες οι σχολικές μονάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο.

Παράλληλα, γίνεται σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων στο Ρέθυμνο

Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον Νομό Ρεθύμνης. Η απόφαση ελήφθη λόγω του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και βάσει των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων έρχεται καθώς τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι η Κρήτη και ιδιαίτερα τα Χανιά και το Ρέθυμνο αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Τα μοντέλα προβλέπουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για προβλήματα στις μετακινήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

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