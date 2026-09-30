Στα Χανιά νοικιάζουν γκαρσονιέρα 15 τετραγωνικών για 450 ευρώ: Το παράπονο ενός γιατρού

Νοσηλευτής από τη Θεσσαλονίκη που πήγε να εργαστεί στα Χανιά βρέθηκε να πληρώνει 450 ευρώ για μια γκαρσονιέρα μόλις 15 τ.μ., σύμφωνα με όσα ανέφερε θωρακοχειρουργός του νοσοκομείου Στέφανος Παλιουδάκης.

Η στεγαστική κρίση στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο για τη στελέχωση του Νοσοκομείου Χανίων, με γιατρούς και εργαζομένους να ζητούν από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα και οικονομικά κίνητρα για τους υγειονομικούς.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου διάρκειας περίπου 1,5 ώρας που δημοσίευσε το zarpanews.gr, γιατροί και εργαζόμενοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι αρκετές προκηρύξεις θέσεων καταλήγουν άγονες λόγω και του υψηλού κόστους στέγασης.

«Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης»

Χαρακτηριστικά ήταν όσα ανέφερε ο θωρακοχειρουργός του Νοσοκομείου Χανίων, Στέφανος Παλιουδάκης, σχετικά με την περίπτωση ενός νοσηλευτή που μετακινήθηκε από τη Θεσσαλονίκη στα Χανιά για να αναλάβει υπηρεσία. Όπως είπε, ο νοσηλευτής αναγκάστηκε να νοικιάσει μια γκαρσονιέρα μόλις 15 τετραγωνικών μέτρων, πληρώνοντας 450 ευρώ τον μήνα, σε περιοχή περιφερειακά των Χανίων.

«Αυτό που θα σας πω, με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παλιουδάκης. Σύμφωνα με την περιγραφή του, στον ίδιο νοσηλευτή γνωστοποιήθηκε στη συνέχεια ότι επρόκειτο να απελευθερωθεί ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα, περίπου 40 τ.μ., με ενοίκιο 700 ευρώ. Ο θωρακοχειρουργός χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο περιστατικό για να αναδείξει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί όταν καλούνται να μετακινηθούν στα Χανιά για να εργαστούν.

Όπως ανέφερε ο κ. Παλιουδάκης, το κόστος στέγασης αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους συνάδελφοί του δεν αποδέχονται θέσεις που προκηρύσσονται στο Νοσοκομείο Χανίων. Παράλληλα, σημείωσε ότι χρειάζεται να υπάρξει και ατομική ευθύνη από την τοπική κοινωνία, καθώς, όπως είπε, οι πολίτες που χρειάζονται ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί σωστά θα πρέπει να αναλογιστούν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να εργαστούν οι υγειονομικοί.

Αναφερόμενος στη διάθεση του Δήμου Χανίων να συμβάλει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ο κ. Παλιουδάκης σημείωσε ότι υπάρχει καλή διάθεση, αλλά υπογράμμισε πως η τοπική αυτοδιοίκηση από μόνη της δεν αρκεί.

«Ξέρω ότι έχει καλή διάθεση ο Δήμος να βοηθήσει, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε εμείς τι κάνουμε», ανέφερε. Παράλληλα, τόνισε ότι χρειάζεται και η συνδρομή του κράτους, καθώς οι ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων είναι μεγαλύτερες από εκείνες μικρότερων νησιωτικών περιοχών.«Η Λέρος είναι ένα νησί που μπορεί να έχει 5-10 γιατρούς. Εδώ μιλάμε για άλλα μεγέθη. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Η στεγαστική πίεση στα Χανιά προστίθεται έτσι στα προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, με τους εργαζομένους να ζητούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις ώστε οι θέσεις που προκηρύσσονται να μπορούν και να καλυφθούν.

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