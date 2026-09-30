Ιράν: Επικυρώθηκε η ποινή 74 μαστιγωμάτων σε τραγουδίστρια που τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ

Εφετείο στο Ιράν επικύρωσε την ποινή των 74 μαστιγωμάτων για την 29χρονη τραγουδίστρια Παραστό Αχμάντι, μετά τη συναυλία που έδωσε χωρίς χιτζάμπ.

Εφετείο στο Ιράν επικύρωσε την ποινή των 74 μαστιγωμάτων που είχε επιβληθεί στην τραγουδίστρια Παραστό Αχμάντι, μετά την εμφάνισή της χωρίς χιτζάμπ σε διαδικτυακή συναυλία τον Δεκέμβριο του 2024. Η έφεση απορρίφθηκε χωρίς να πραγματοποιηθεί ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

Στις 25 Σεπτεμβρίου απορρίφθηκε η έφεση και στις 30 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκαν ευρέως οι πληροφορίες για την επικύρωση της ποινής.

Η 29χρονη τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί με φόρεμα χωρίς μανίκια και χωρίς χιτζάμπ, ενώ η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της στο YouTube. Το βίντεο έγινε viral και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές. Οι ιρανικές αρχές κίνησαν δικαστική διαδικασία σε βάρος της, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση παραβίαζε τους νόμους και τους πολιτιστικούς κανονισμούς της χώρας.

Η καταδίκη της Αχμάντι

Τον Ιούνιο, δικαστήριο στην επαρχία Κομ είχε καταδικάσει την Αχμάντι και οκτώ μέλη της μουσικής και παραγωγικής ομάδας για κατηγορίες που περιλάμβαναν την προσβολή της δημόσιας αιδούς μέσω της δημοσίευσης «άσεμνου και ανήθικου υλικού». Εκτός από τα 74 μαστιγώματα, στην Αχμάντι επιβλήθηκε απαγόρευση άσκησης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και εξόδου από τη χώρα για δύο χρόνια. Η ίδια ποινή αφορά και μέλη της ομάδας της, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές.

Μετά την απόφαση του εφετείου, ένας από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων δήλωσε στο BBC ότι, κατά την άποψή τους, η διοργάνωση της συναυλίας δεν αποτελούσε έγκλημα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο επέβαλε ιδιαίτερα αυστηρή ποινή για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, ενώ υπήρχαν και άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως πρόστιμα. Η υπόθεση της Αχμάντι έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες χαρακτηρίζουν την επιβολή μαστιγώματος μορφή βασανιστηρίου.

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