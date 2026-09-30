Σύλληψη γνωστού TikToker στη Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη: Καταγγέλλει ότι αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του (vid)

Ο γνωστός influencer συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση – Μήνυση σε βάρος αστυνομικών κατέθεσε ο ίδιος

Στη σύλληψη γνωστού TikToker, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», προχώρησαν την Τετάρτη (30/9) αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταδίωξη.

Ο influencer συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση σε βάρος των αστυνομικών, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια της σύλληψής του έσπασαν με λοστούς τα τζάμια του αυτοκινήτου του.

Η καταγγελία του TikToker

Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο TikToker εμφανίζει το αυτοκίνητό του με σπασμένα τζάμια και υποστηρίζει ότι αστυνομικοί που επέβαιναν σε συμβατικό όχημα τον ακολούθησαν στην οδό Λαγκαδά. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν ενεργοποιήσει φάρο ούτε του έκαναν ηχητικό σήμα για να σταματήσει.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης προσέκρουσε σε άλλο όχημα. Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλει, οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το όχημα, φόρεσαν γάντια και έσπασαν τα παράθυρα του αυτοκινήτου του. Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok, ο influencer αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Τι αναφέρει η Αστυνομία για την καταδίωξη

Από την πλευρά της Αστυνομίας, πηγές από το emakedonia.gr αναφέρουν ότι η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, στο πλαίσιο ελέγχων για τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη.

Οι αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι το όχημα κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Όσον αφορά τις ζημιές στο όχημα, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξί παράθυρο, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες καταθέσεις σχετικά με τις συνθήκες της καταδίωξης και της σύλληψης, ενώ ο TikToker έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος των αστυνομικών.

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