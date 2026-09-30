Αγρότης έβαλε 50 ανεμογεννήτριες στο ράντσο του που εκτρέφει βοοειδή: Ο άνεμος του αποφέρει το μισό του εισόδημα

Σε ράντσο 28.000 στρεμμάτων στο Κάνσας, ο Pete Ferrell εκτρέφει βοοειδή ανάμεσα σε 50 ανεμογεννήτριες, με τον άνεμο να του αποφέρει πλέον περίπου το μισό ετήσιο εισόδημα.

Σε ένα τεράστιο ράντσο στις πεδιάδες του Κάνσας, ο Pete Ferrell κατάφερε να συνδυάσει δύο δραστηριότητες που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν ασύνδετες, την παραδοσιακή εκτροφή βοοειδών και την παραγωγή αιολικής ενέργειας. Η οικογενειακή έκταση, περίπου 7.000 acres ή 2.833 εκτάρια, δηλαδή περισσότερα από 28.000 στρέμματα, φιλοξενεί 50 μεγάλες ανεμογεννήτριες. Την ίδια ώρα, τα βοοειδή συνεχίζουν να βόσκουν στην έκταση, όπως συνέβαινε επί γενιές.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνεμος έχει εξελιχθεί σε σημαντική δεύτερη πηγή εισοδήματος για την οικογένεια, με τα δικαιώματα από τις ανεμογεννήτριες να αντιστοιχούν περίπου στο μισό του ετήσιου εισοδήματος του Ferrell.

50 ανεμογεννήτριες ανάμεσα στα βοοειδή

Οι 50 ανεμογεννήτριες αποτελούν το μισό του Elk River Wind Project, ενός αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 150 MW που διαθέτει 100 ανεμογεννήτριες. Οι υπόλοιπες 50 βρίσκονται σε γειτονικές εκτάσεις. Το έργο τέθηκε σε λειτουργία το 2005 και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο περιφερειακό δίκτυο. Στο ράντσο του Ferrell, οι αγελάδες δεν απομακρύνθηκαν εξαιτίας των ανεμογεννητριών. Συνεχίζουν να βόσκουν στην έκταση γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Η έκταση που έπαψε να είναι διαθέσιμη για βόσκηση υπολογίστηκε σε περίπου 50 acres, δηλαδή περίπου 20 εκτάρια ή 200 στρέμματα. Πρόκειται για την επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι βάσεις των ανεμογεννητριών, οι δρόμοι και οι υπόλοιπες απαραίτητες εγκαταστάσεις. Σε σχέση με τα περίπου 28.330 στρέμματα του ράντσου, πρόκειται για ένα μικρό τμήμα της συνολικής έκτασης. Η απόφαση του Ferrell δεν ήταν εξαρχής θετική. Όταν εταιρεία τον προσέγγισε τη δεκαετία του 1990 για να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες στη γη του, αρχικά αρνήθηκε. Ανησυχούσε ότι οι μεγάλες κατασκευές θα αλλοίωναν το τοπίο και θα δημιουργούσαν προβλήματα στην κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Η στάση του άρχισε να αλλάζει μετά από ένα ταξίδι στην Καλιφόρνια. Εκεί επισκέφθηκε την περιοχή του Altamont Pass και είδε από κοντά άλλους κτηνοτρόφους που συνέχιζαν να διαχειρίζονται τα ράντσα τους έχοντας ανεμογεννήτριες στη γη τους. Η εμπειρία αυτή τον έκανε να εξετάσει διαφορετικά την ιδέα. Ακολούθησαν προτάσεις από έξι ενδιαφερόμενες εταιρείες και τελικά ο Ferrell συνεργάστηκε με τη Greenlight Energy Resources, η οποία προχώρησε στην ανάπτυξη του Elk River Wind Project. Η σχέση της οικογένειας Ferrell με την αιολική ενέργεια, πάντως, είναι πολύ παλαιότερη από τις σημερινές τεράστιες ανεμογεννήτριες. Το 1923, ο προπάππους του Pete Ferrell εγκατέστησε στο ράντσο μια μικρή ανεμογεννήτρια Jacobs Windjammer, συνδεδεμένη με μπαταρία Delco. Η εγκατάσταση παρείχε ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι της οικογένειας σε μια εποχή που το ηλεκτρικό δίκτυο δεν είχε ακόμη φτάσει στην περιοχή. Έναν αιώνα αργότερα, η ίδια οικογένεια εξακολουθεί να αξιοποιεί τον άνεμο, μόνο που πλέον η κλίμακα είναι εντελώς διαφορετική.

Ο άνεμος έγινε δεύτερη πηγή εισοδήματος

Η κτηνοτροφία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. Μια περίοδος ξηρασίας μπορεί να περιορίσει τα διαθέσιμα βοσκοτόπια και να επηρεάσει τα έσοδα του ράντσου. Οι ανεμογεννήτριες προσφέρουν μια διαφορετική πηγή εσόδων. Ο Ferrell λαμβάνει δικαιώματα από τη μίσθωση της γης στην εταιρεία του αιολικού πάρκου, ενώ το ρεύμα που παράγεται διοχετεύεται στο δίκτυο. Σύμφωνα με το Environmental Defense Fund, τα έσοδα από την αιολική ενέργεια αντιστοιχούν περίπου στο 50% του ετήσιου εισοδήματός του. Ο ίδιος έχει περιγράψει τον άνεμο ως ένα είδος «ασφάλειας» για το ράντσο, καθώς δημιουργεί έσοδα ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες η κτηνοτροφία αντιμετωπίζει δυσκολότερες συνθήκες.

Η περίπτωση του Pete Ferrell δείχνει πώς η ίδια έκταση μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για την παραδοσιακή γεωργική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα φιλοξενεί εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Τα βοοειδή εξακολουθούν να βόσκουν στις πεδιάδες του Flint Hills και οι 50 ανεμογεννήτριες λειτουργούν πάνω από το ράντσο. Το Elk River Wind Project, συνολικά με τις 100 ανεμογεννήτριές του, έχει τη δυνατότητα να παράγει ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στις ετήσιες ανάγκες περίπου 60.000 κατοικιών, σύμφωνα με το Environmental Defense Fund. Έτσι, για την οικογένεια Ferrell ο άνεμος δεν αντικατέστησε την κτηνοτροφία. Προστέθηκε σε αυτήν ως μια δεύτερη πηγή εσόδων, μετατρέποντας ένα φυσικό χαρακτηριστικό του τοπίου σε οικονομικό πόρο.

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