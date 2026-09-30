Λάθος το σήμα για αεροπειρατεία σε πτήση προς Τελ Αβίβ: Τσακωμός μεταξύ των πιλότων ενεργοποίησε τον συναγερμό

Το περιστατικό προκάλεσε αρχικά μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ο κωδικός 7500 που εξέπεμψε το αεροσκάφος συνδέεται με αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.

Νεότερη Ενημέρωση 10:12 π.μ:

Άκυρος ο αρχικός συναγερμός για αεροπειρατεία στην πτήση FZ1073 της flydubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από ισραηλινές πηγές, το περιστατικό προκλήθηκε από συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλοτήριο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα σήματα έκτακτης ανάγκης και να αλλάξει η πορεία του αεροσκάφους.

Το Boeing 737 MAX 8, που μετέφερε 174 επιβάτες, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε αεροπειρατεία ή άλλη εξωτερική απειλή για το αεροσκάφος.

Το χρονικό του συναγερμού

Νωρίτερα, η εκπομπή των κωδικών 7700 και 7500, με τον δεύτερο να συνδέεται διεθνώς με παράνομη παρέμβαση ή πιθανή αεροπειρατεία, είχε προκαλέσει συναγερμό και κινητοποίηση των ισραηλινών αρχών.

Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έκτακτες διαβουλεύσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, φαίνεται πλέον να συνδέεται με το επεισόδιο μεταξύ των δύο μελών του πληρώματος και όχι με απόπειρα κατάληψης του αεροσκάφους.

#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3 — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη κάθοδο και πραγματοποιούσε αναστροφή, ενώ στη συνέχεια άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των ισραηλινών αρχών και την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών για την παρακολούθηση της πτήσης.

Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε αρχικά το περιστατικό ήταν τέτοια ώστε, σύμφωνα με ισραηλινή αναφορά, να διακοπούν προσωρινά και οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

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