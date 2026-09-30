Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: «Βροχή ίση με δύο Οκτώβρηδες» - Οι περιοχές που απειλούνται με πλημμύρες
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Καμπανάκι κρούει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας πως ο καιρός των επόμενων ημερών θα φέρει «κατακλυσμικές» καταιγίδες και πλημμύρες
Καμπανάκι κρούει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας πως ο καιρός των επόμενων ημερών θα φέρει «κατακλυσμικές» καταιγίδες και πλημμύρες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, εν μέσω γενικότερης τάσης επιδείνωσης
Όπως αναφέρει με ανάρτηση στο Facebook, αναμένονται «ακραία ύψη βροχής σε Εύβοια και Κρήτη. Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών. Tα δύο κύρια μοντέλα, ECMWF και ICON, επιμένουν σε ακραία ύψη βροχής έως την Κυριακή, σε Εύβοια και κυρίως Κρήτη.
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