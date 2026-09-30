Νεαρός στην Καστοριά φέρεται να γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο: Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε δασκάλα στην Καστοριά, μετά την επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από 24χρονο μέσα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, συνελήφθη ο νεαρός.

Ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, όταν ένας 24χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε δασκάλα, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, ο 24χρονος μπήκε στον χώρο του σχολείου, λέγοντας ότι είχε μεταβεί εκεί προκειμένου να παραλάβει έναν φίλο του. Ο νεαρός κινήθηκε στο εσωτερικό του σχολικού κτιρίου και έφτασε στον χώρο μπροστά από το κυλικείο. Εκεί έγινε αντιληπτός από εκπαιδευτικό του σχολείου, η οποία του ζήτησε να αποχωρήσει, καθώς δεν ανήκε στο σχολικό προσωπικό ή στους μαθητές.

Η επίθεση στη δασκάλα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την υπόδειξη της εκπαιδευτικού, ο 24χρονος φέρεται να την χτύπησε με γροθιά στο στήθος. Η δασκάλα έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο έδαφος. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την εκπαιδευτικό και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μετά το περιστατικό στο σχολείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου. Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου, σύμφωνα με το ERTnews, σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για το περιστατικό. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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