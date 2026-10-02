Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών: Σταματήστε να κάνετε κλήσεις από το bluetooth του αυτοκινήτου σας
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Τι συμβουλεύει η υπηρεσία
Η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών AIVD προειδοποιεί ότι τα μικρόφωνα στα σύγχρονα αυτοκίνητα μπορούν τεχνικά να ενεργοποιηθούν από απόσταση.
Παράλληλα, κρατικοί φορείς μπορούν να αποκτήσουν δεδομένα από τα οχήματα μέσω των κατασκευαστών ή να τα υποκλέψουν. Συμβουλεύει τους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες να μην κάνουν εμπιστευτικές συζητήσεις μέσα στο αυτοκίνητο, να μην συνδέουν το κινητό τους με αυτό και να μην οδηγούν αυτοκίνητο με κάμερα σε ευαίσθητες περιοχές.
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