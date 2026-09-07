Φρικτό τροχαίο στο Παρίσι: Lamborghini με 200 χλμ./ώρα κόπηκε στα δύο – Νεκροί πατέρας και γιος (vid)

Ο 63χρονος πατέρας και ο 27χρονος γιος του έχασαν τη ζωή τους όταν η Lamborghini Aventador στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (5/9) σε αυτοκινητόδρομο της περιοχής Seine-Saint-Denis, κοντά στο Παρίσι, με δύο μέλη της ίδιας οικογένειας να χάνουν τη ζωή τους.

Θύματα ήταν ένας 63χρονος άνδρας και ο 27χρονος γιος του, οι οποίοι επέβαιναν σε μία Lamborghini Aventador. Το πολυτελές supercar συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, με άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς και να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η μοιραία σύγκρουση

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α3, μεταξύ Romainville και Montreuil. Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, η Lamborghini κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ταχύτητα που έφτανε τα 200 χλμ./ώρα, ωστόσο η εισαγγελία του Bobigny δεν έχει επιβεβαιώσει συγκεκριμένο αριθμό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε η Lamborghini κόπηκε στα δύο. Ο 63χρονος οδηγός εκτινάχθηκε από το όχημα και έχασε τη ζωή του, ενώ ο 27χρονος γιος του εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και δεν κατάφερε να απομακρυνθεί πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες.

Τέσσερις τραυματίες

Η σύγκρουση είχε σοβαρές συνέπειες και για τους επιβάτες του δεύτερου οχήματος.

Το αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε στη μέση του δρόμου, με τους τέσσερις επιβαίνοντες να τραυματίζονται. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες, ενώ ο αυτοκινητόδρομος αποκλείστηκε προσωρινά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση και να απομακρυνθούν τα συντρίμμια.

🚨🇫🇷 Il ne reste ABSOLUMENT RIEN… 😳

Voici ce qu’il reste d’une Lamborghini après un crash d'une violence inouïe sur l’A3 (Seine-Saint-Denis). La voiture s’est coupée en deux avant de prendre feu. pic.twitter.com/eZDW2KEejp September 6, 2026

Η Lamborghini τυλίχθηκε στις φλόγες

Εικόνες που καταγράφηκαν λίγο μετά το δυστύχημα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Η πράσινη Lamborghini έχει μετατραπεί σχεδόν ολοκληρωτικά σε κατεστραμμένο μεταλλικό περίβλημα, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται από το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το supercar φέρεται να ήταν ενοικιαζόμενο. Το στοιχείο αυτό, όπως και η ταχύτητα με την οποία κινούνταν, εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

🚨🇫🇷 Un TERRIBLE ACCIDENT s’est produit ce matin sur l’autoroute A3, près de Paris.



Une Lamborghini a été coupée en deux sous la violence du choc avant de prendre feu. L’accident est mortel.



L’autoroute A3 a été fermée à la circulation. pic.twitter.com/HWMKgwuDHV — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) September 5, 2026

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