Βρήκαν γράμμα του 1982 κρυμμένο στη σκάλα: Το είχε γράψει 10χρονη και εντοπίστηκε 44 χρόνια μετά

Κρυμμένο για 44 χρόνια, ένα γράμμα μιας 10χρονης αποκαλύφθηκε τυχαία σε ένα σπίτι στην Αγγλία και μέσα σε λιγότερο από μία ώρα βρέθηκε ποια το είχε γράψει.

Ένα μικρό κομμάτι χαρτί που έμεινε κρυμμένο για 44 χρόνια σε ένα σπίτι στο Hockley του Έσεξ της Αγγλίας ήρθε ξανά στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης.

Ένας εργάτης εντόπισε το γράμμα σε μια κοιλότητα πίσω από τη σκάλα και το παρέδωσε στη Michelle Harwood, η οποία μένει σήμερα στο σπίτι. Η επιστολή είχε ημερομηνία 12 Αυγούστου 1982 και είχε γραφτεί από ένα κορίτσι μόλις 10 ετών.

«Για όποιον το βρει»

Η Harwood, 36 ετών, παρατήρησε την ιδιαίτερα προσεγμένη γραφή και αποφάσισε να αναζητήσει την άγνωστη τότε συγγραφέα. Φωτογράφισε την επιστολή και ανέβασε την εικόνα σε τοπική ομάδα του Facebook. Η ίδια δεν περίμενε ότι θα μπορούσε να βρει το κορίτσι που είχε γράψει το σημείωμα περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα. Όμως η αναζήτηση είχε απρόσμενα γρήγορη εξέλιξη. Μέσα σε περίπου μία ώρα, χρήστες της ομάδας αναγνώρισαν τη συγγραφέα ως τη Rachel Miles, η οποία σήμερα είναι 54 ετών και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στο Milton Keynes.

Η Miles επιβεβαίωσε ότι εκείνη είχε γράψει την επιστολή όταν ήταν 10 ετών. Όπως εξήγησε στο BBC, η ιδέα προέκυψε όταν ο πατέρας της είχε εντοπίσει μια κοιλότητα πίσω από τη σκάλα του σπιτιού. Εκείνη αποφάσισε να αφήσει ένα μήνυμα για κάποιον που θα το έβρισκε στο μέλλον. Οι «κάψουλες του χρόνου» ήταν δημοφιλείς στη Βρετανία τη δεκαετία του 1980, μεταξύ άλλων και λόγω της επιρροής της παιδικής τηλεοπτικής εκπομπής Blue Peter. Η επιστολή περιείχε στοιχεία από τη ζωή της 10χρονης εκείνης εποχής. Ανέφερε την οικογένειά της, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής της, αλλά και τη γάτα της, την Kizzy. Μάλιστα, η ίδια η Miles δήλωσε αργότερα ότι της φάνηκε ιδιαίτερα αστείο το γεγονός ότι, από όλα τα μέλη της οικογένειάς της, στο γράμμα είχε αναφέρει μόνο τη γάτα της.

Θυμήθηκε την παιδική της ηλικία

Η ανακάλυψη της επιστολής έφερε πίσω στη μνήμη της Miles στιγμές από την παιδική της ηλικία. Η οικογένειά της έμενε τότε στην περιοχή και, όπως θυμήθηκε, το Betts Farm Estate βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή. Η ίδια έπαιζε εκεί με τους φίλους της πριν φύγει από την περιοχή. Η επιστολή αποτέλεσε επίσης αφορμή για να ξανασυνδεθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων με ανθρώπους που γνώριζε όταν ήταν παιδί.

Για τη Michelle Harwood, η στιγμή που διάβασε την αρχή της επιστολής ήταν ιδιαίτερη. Η φράση «To a finder», δηλαδή «Για όποιον το βρει», της προκάλεσε έντονη συγκίνηση, καθώς το σημείωμα είχε παραμείνει κρυμμένο στο σπίτι για περισσότερο χρόνο από όσο η ίδια ήταν ζωντανή.

Η Harwood είχε μετακομίσει στο σπίτι 11 χρόνια νωρίτερα και όταν βρέθηκε η επιστολή δεν είχε ιδέα ότι υπήρχε εκεί από το 1982. Τελικά, ένα μήνυμα που μια 10χρονη είχε αφήσει για έναν άγνωστο άνθρωπο του μέλλοντος παρέμεινε κρυμμένο για 44 χρόνια και χρειάστηκε μόλις μία ανάρτηση στο Facebook και περίπου μία ώρα για να βρεθεί η γυναίκα που το είχε γράψει. Η επιστολή πλέον δεν βρίσκεται κρυμμένη πίσω από τη σκάλα. Η οικογένεια Harwood την έχει τοποθετήσει στο ψυγείο του σπιτιού, ώστε να παραμείνει ορατή.

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