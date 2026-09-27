Η πόλη που έχει χαρακτηριστεί «πρωτεύουσα» της κλοπής κινητών στον κόσμο: Πάνω από 70.000 σε έναν χρόνο

Πάνω από 70.000 κινητά φέρεται να κλάπηκαν στο Λονδίνο το 2025, ενώ αστυνομική έρευνα αποκάλυψε δίκτυο που έστελνε χιλιάδες iPhone στην Κίνα.

Το Λονδίνο έχει αποκτήσει ιδιαίτερα αρνητική φήμη για τις κλοπές κινητών τηλεφώνων, με περισσότερες από 70.000 συσκευές να έχουν δηλωθεί ως κλεμμένες στην πόλη το 2025. Πίσω από πολλές από αυτές τις κλοπές, σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, βρίσκονται οργανωμένα δίκτυα που δεν περιορίζονται στην αρπαγή ενός κινητού από τον δρόμο, αλλά αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη μεταφορά και τη μεταπώλησή τους.

Χιλιάδες κινητά κλεμμένα από τους δρόμους

Οι κλοπές συχνά πραγματοποιούνται σε πολυσύχναστους δρόμους, με τους δράστες να αρπάζουν κινητά από πεζούς και να απομακρύνονται γρήγορα από το σημείο. Οι συσκευές μπορούν στη συνέχεια να περάσουν σε μεγαλύτερα δίκτυα μεταπώλησης, να σταλούν στο εξωτερικό ή να αποσυναρμολογηθούν για ανταλλακτικά. Σύμφωνα με το CBC News, σε αστυνομική επιχείρηση διάρκειας δύο εβδομάδων εντοπίστηκαν περίπου 2.000 κλεμμένα κινητά, ενώ κατασχέθηκαν και σχεδόν 200.000 λίρες σε μετρητά. Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες των συσκευών.

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην έρευνα σημειώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων του 2025. Ένα κλεμμένο iPhone οδήγησε τους αστυνομικούς σε αποθήκη κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου. Εκεί εντοπίστηκαν σχεδόν 1.000 κλεμμένα iPhone, τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε κουτιά με ετικέτες που παρέπεμπαν σε μπαταρίες. Η έρευνα οδήγησε στη συνέχεια σε δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με δίκτυο που έστελνε έως και 40.000 iPhone στην Κίνα. Σε ορισμένες από τις συσκευές που εντοπίστηκαν είχε χρησιμοποιηθεί ακόμη και αλουμινόχαρτο, προκειμένου να παρεμποδίζονται τα σήματα εντοπισμού.

Γιατί τα κλεμμένα κινητά καταλήγουν στο εξωτερικό

Μετά την κλοπή, τα κινητά μπορούν να επαναφερθούν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να μεταπωληθούν, ενώ άλλα αποστέλλονται σε άλλες χώρες ή διαλύονται ώστε να αξιοποιηθούν τα εξαρτήματά τους.

Σύμφωνα με τις αναφορές που επικαλείται το News18, στην Κίνα ορισμένα νεότερα μοντέλα μπορούν να αποφέρουν έως και 5.000 δολάρια, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναδεικνύουν έτσι μια αλυσίδα που ξεκινά από την κλοπή ενός κινητού στον δρόμο και μπορεί να καταλήγει σε οργανωμένες επιχειρήσεις μεταφοράς και μεταπώλησης χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

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