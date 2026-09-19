Κάθειρξη 21 ετών σε Αλγερινό που έσυρε και βίασε ημιλιπόθυμη γυναίκα στο Λονδίνο και την έψαχνε στο νοσοκομείο (vid)

Σε κάθειρξη 21 ετών καταδικάστηκε στην Αγγλία 28χρονος Αλγερινός για τον φρικιαστικό βιασμό ημιλιπόθυμης γυναίκας στο δυτικό Λονδίνο.

Ποινή κάθειρξης 21 ετών επιβλήθηκε από το δικαστήριο του Isleworth Crown Court στον 28χρονο Αλγερινό Σάλεμ Ρεκούμπ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τρεις κατηγορίες βιασμού και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Ο δικαστής χαρακτήρισε τον δράστη «δημόσιο κίνδυνο», μετά την αποκάλυψη των λεπτομερειών της φρικιαστικής επίθεσης που διέπραξε τον Ιούλιο του 2024 στην περιοχή Τσέλσι του Λονδίνου.

Την βρήκε ημιλιπόθυμη, την έσυρε και τη βίασε

Το θύμα, γυναίκα 40 ετών, επέστρεφε στο σπίτι της μετά από έξοδο με φίλους, όταν ένιωσε αδιαθεσία μέσα στο λεωφορείο και αποβιβάστηκε νωρίτερα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο.

Ο 28χρονος, ο οποίος δεν γνώριζε το θύμα, τη βρήκε ημιλιπόθυμη. Όπως κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ο Ρεκούμπ την έσυρε από τα χέρια σε έναν παράδρομο σαν «πάνινη κούκλα», προκειμένου να τη μεταφέρει μακριά από τα βλέμματα των περαστικών.

Στη συνέχεια, την τοποθέτησε ανάμεσα σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και εξαπέλυσε την επίθεσή του. Κατά τη διάρκεια της εφιαλτικής δοκιμασίας που διήρκεσε 17 λεπτά, ο δράστης της έλεγε συνεχώς: «Πρέπει να κάνεις ησυχία». Από τη βίαιη επίθεση, η γυναίκα έφερε συνολικά 33 μώλωπες σε ολόκληρο το σώμα της.

Κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο και στη συνέχεια την έψαχνε στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά την πράξη του, ο Ρεκούμπ κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, χωρίς όμως να αποκαλύψεις στις αρχές την αλήθεια. Ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα είχε απλώς καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, ενώ έδωσε ψευδές όνομα στους αστυνομικούς παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έναν περαστικό που ενδιαφέρθηκε να βοηθήσει.

Μάλιστα, στη συνέχεια ακολούθησε το ασθενοφόρο που μετέφερε το θύμα μέχρι το νοσοκομείο. Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου τον κατέγραψαν να χαμογελά ενώ περπατούσε στους διαδρόμους και κοιτούσε μέσα στους θαλάμους εξέτασης προσπαθώντας να εντοπίσει τη γυναίκα. Όταν ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου τον ρώτησε τι έκανε εκεί, εκείνος απάντησε: «Είμαι εδώ για να βρω κάποιον».

An Algerian invader ­working illegally as a ­Deliveroo driver has been jailed for 21 years for raping a semi-conscious woman he dragged off a street “like a rag doll”.



Salem Rekoub, 28, was seen on CCTV smirking after following his victim’s ambulance to hospital aiming to “get… pic.twitter.com/H5jsg46Oaw — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 19, 2026

Η συγκλονιστική κατάθεση του θύματος: «Προσπάθησα να βάλω τέλος στη ζωή μου»

Η φρικιαστική επίθεση αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα ανάκτησε τις αισθήσεις της και κατάφερε να περιγράψει στους διασώστες τι είχε συμβεί. Ο Αλγερινός συνελήφθη εννέα ημέρες αργότερα. Οι συνέπειες για το θύμα υπήρξαν καταστροφικές, καθώς έκτοτε παρουσίασε κρίσεις, χρειάστηκε επανειλημμένες νοσηλείες και εισήχθη σε μονάδα ψυχικής υγείας.

Σε γραπτή δήλωσή της προς το δικαστήριο ανέφερε: «Αυτό κατέστρεψε τη ζωή μου και δεν είμαι πλέον ο ίδιος άνθρωπος. Βρίσκομαι σε μια διαρκή κατάσταση φόβου. Με σκότωσε. Προσπάθησα να βάλω τέλος στη ζωή μου επειδή ένιωθα ότι δεν μπορούσα να το αντέξω».

Δεν είχε δικαίωμα εργασίας, αλλά δούλευε ως ντελιβεράς

Όπως προέκυψε κατά τη δικαστική διαδικασία, ο Ρεκούμπ είχε εισέλθει στη Βρετανία το 2023 με τουριστική βίζα, αφού εγκατέλειψε την Αλγερία και δεν είχε δικαίωμα εργασίας στη χώρα.

Ο συνήγορός του, μάλιστα, ανέφερε πως ο 28χρονος υπήρξε στο παρελθόν ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής, φτάνοντας κοντά στην επιλογή του για την εθνική ομάδα της Αλγερίας, πριν ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο τερματίσει την καριέρα του.

Από την πλευρά της, η εταιρεία Deliveroo τοποθετήθηκε για το συμβάν μέσω εκπροσώπου της, αφού ο δράστης δούλευε ως διανομέας: «Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτό το φρικτό έγκλημα και οι σκέψεις μας είναι με το θύμα και την οικογένειά του. Το συγκεκριμένο άτομο δεν ήταν πιστοποιημένος διανομέας στην πλατφόρμα μας, αλλά ένας εγκληματίας που καταχράστηκε τα συστήματά μας για να αποκτήσει παράνομα πρόσβαση. Έκτοτε έχουμε ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ελέγχου για το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα μας».

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