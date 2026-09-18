Αναζητώντας την τελειότητα: Μετέφεραν 25 τόνους επί 18 χλμ. για τα «Βέλη του Διαβόλου»

Σε νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αποκαλύπτεται πως οι γιγάντιοι μονόλιθοι «Βέλη του Διαβόλου» στην Αγγλία μεταφέρθηκαν από απόσταση 18 χιλιομέτρων - Πώς είναι το θέμα;!

Οι προϊστορικοί μονόλιθοι «Βέλη του Διαβόλου» στο Βόρειο Γιορκσάιρ προβληματίζουν τους ερευνητές εδώ και αιώνες. Ενώ υπήρχε η πεποίθηση πως προέρχονταν από γειτονικά λατομεία, μια νέα μελέτη ήρθε να τα ανατρέψει όλα.

Εκεί, αναφέρεται πως οι κατασκευαστές τους, πριν από 4.000 χρόνια, κατέβαλαν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, προσπερνώντας κοντινά κοιτάσματα πετρωμάτων για να τους μεταφέρουν σε απόσταση 18 χιλιομέτρων μέσα από ένα δύσβατο τοπίο. Να σημειωθεί πως κάθε λίθος ζυγίζει 25 τόνους!

Ο τοπικός μύθος για τα «Βέλη του Διαβόλου» και η κατάρριψη της θεωρίας

Κοντά στην πόλη Μπόροουμπριτζ, τρεις τεράστιοι μονόλιθοι παραμένουν όρθιοι τοποθετημένοι σε έναν άξονα βορρά-νότου. Με ύψος που κυμαίνεται από 5,5 έως 6,9 μέτρα, οι λίθοι αυτοί εκτιμάται ότι αποτελούσαν τμήμα ενός αρχαίου τελετουργικού χώρου, μαζί με έναν τέταρτο μονόλιθο που εξαφανίστηκε πριν από τη νεότερη καταγραφή τους.

Ο τοπικός μύθος υποστήριζε πως επρόκειτο για βέλη που εκτόξευσε ο διάβολος, ωστόσο οι ερευνητές υπέθεταν μέχρι σήμερα ότι η εξόρυξή τους είχε γίνει από την περιοχή Πλάμπτον Ροκς, σε απόσταση 13 χιλιομέτρων, διαδρομή που θεωρούνταν ήδη τεράστιο επίτευγμα για την εποχή.

Η πρόσφατη ανάλυση των κόκκων της επιφάνειας των λίθων από γεωλόγους και αρχαιολόγους του Πανεπιστημίου Κέρτιν και του Πανεπιστημίου του Γιορκ κατέρριψε την προηγούμενη θεωρία, συνδέοντας τα πετρώματα απευθείας με την περιοχή Μπρίμχαμ Ροκς, 18 χιλιόμετρα μακριά.

Ο Dr. Άντονι Κλαρκ από το Πανεπιστήμιο Κέρτιν δήλωσε σχετικά: «Η έρευνά μας δείχνει ότι αυτοί οι λίθοι δεν μεταφέρθηκαν απλά από την πλησιέστερη διαθέσιμη πηγή, αλλά επιλέχθηκαν σκόπιμα από ένα απαιτητικό τοπίο 18 χιλιόμετρα μακριά. Κάθε λίθος ζυγίζει πάνω από 25 τόνους, επομένως η μετακίνησή τους θα απαιτούσε απίστευτο σχεδιασμό, συντονισμό και μηχανικές δεξιότητες».

Η συμβολική επιλογή της προέλευσης των λίθων και η σύγκριση με το Στόουνχετζ

Η απόφαση για τη μεταφορά υλικών από τόσο μεγάλες αποστάσεις θυμίζει ανάλογα μνημεία στη Βρετανία, όπως το Στόουνχεντζ, του οποίου ο κεντρικός λίθος μεταφέρθηκε από απόσταση 700 χιλιομέτρων από τη Σκωτία.

Ο συνερευνητής Dr. Τζιμ Λίρι από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ υπογράμμισε τη σημασία των πεποιθήσεων στην επιλογή των υλικών: «Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αρχαίες κοινότητες έκαναν σκόπιμες και ουσιαστικές επιλογές σχετικά με το από πού προέρχονταν οι λίθοι τους. Αναδεικνύεται η σημασία του τοπίου και των κοινών συστημάτων πεποιθήσεων, καθώς και η εξαιρετική προσπάθεια που απαιτήθηκε για τη μεταφορά και την ανύψωση λίθων αυτού του μεγέθους».

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