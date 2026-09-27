Η Γη διαλύεται κάτω από τον Ειρηνικό: Επιστήμονες εντοπίζουν τεκτονικό φαινόμενο που δεν έχει ξαναδεί κανείς

Επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά τη σταδιακή διάσπαση της ζώνης καταβύθισης Κασκάντια στον Ειρηνικό, η οποία διαλύεται σε μικροπλάκες.

Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα παρατήρησε για πρώτη φορά με εξαιρετική λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο μια ζώνη καταβύθισης αρχίζει να διασπάται κάτω από τον βορειοδυτικό Ειρηνικό.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Science Daily, δείχνουν ότι αυτά τα γιγαντιαία τεκτονικά συστήματα μπορούν να εξαφανιστούν σταδιακά, σπάζοντας κομμάτι-κομμάτι, αντί να σταματούν απότομα τη δραστηριότητά τους.

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

Η έρευνα εστιάζει στη ζώνη καταβύθισης Κασκάντια, στα ανοιχτά του νησιού Βανκούβερ, εκεί όπου οι τεκτονικές πλάκες Χουάν ντε Φούκα και Εξπλόρερ γλιστρούν αργά κάτω από τη βορειοαμερικανική πλάκα. Αυτές οι περιοχές είναι υπεύθυνες για μερικούς από τους πιο ισχυρούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις στον πλανήτη.

Για την αποκάλυψη αυτού του φαινομένου, οι επιστήμονες συνδύασαν ιστορικά σεισμικά δεδομένα με εικόνες υψηλής ανάλυσης που ελήφθησαν μέσω τεχνικών σεισμικής ανακλάσεως. Κατά τη διάρκεια του πειράματος CASIE21, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ, ειδικό ερευνητικό σκάφος έστελνε ηχητικά κύματα στον πυθμένα του ωκεανού, ενώ ένα υποθαλάσσιο καλώδιο μήκους 15 χιλιομέτρων κατέγραφε τις επιστροφές τους.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν πολυάριθμες ρωγμές στην πλάκα που βυθίζεται. Μία από αυτές εκτείνεται σε μήκος 75 χιλιομέτρων, προκαλώντας μετατόπιση περίπου πέντε χιλιομέτρων.

Ορισμένες περιοχές αυτού του ρήγματος εξακολουθούν να παράγουν σεισμούς, ενώ άλλες παραμένουν ασυνήθιστα ήρεμες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένα τμήματα έχουν ήδη αποκοπεί. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η διαδικασία αυτή δημιουργεί μικρές ανεξάρτητες πλάκες, γνωστές ως μικροπλάκες, με τα μετασχηματιστικά ρήγματα να λειτουργούν σαν ένα είδος «γεωλογικού ψαλιδιού».

Κάθε τέτοια ρήξη μπορεί να διαρκέσει εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, καθώς τα κομμάτια αποσπώνται, η πλάκα χάνει μέρος της δύναμης που διατηρεί ενεργή την καταβύθιση.

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