Απίστευτο ιατρικό λάθος στις ΗΠΑ: Ακρωτηρίασαν το υγιές πόδι 74χρονης και μετά έχασε και το δεύτερο

Μια γυναίκα στο Οχάιο των ΗΠΑ, είχε συναινέσει στον ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού, όμως οι χειρούργοι αφαίρεσαν το αριστερό, με αποτέλεσμα τέσσερις μήνες αργότερα να χάσει και το άλλο.

Μία 74χρονη γυναίκα στις ΗΠΑ προσέφυγε στην Δικαιοσύνη κατά νοσοκομείου, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί ακρωτηρίασαν το λάθος πόδι κατά την διάρκεια επέμβασης, και τέσσερις μήνες αργότερα χρειάστηκε να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο για την αφαίρεση και του άλλου κάτω άκρου.

Η Σάρον Τζακς είχε εισαχθεί στο Selby General Hospital στο Οχάιο τον Σεπτέμβριο του 2025, προκειμένου να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού. Η επέμβαση είχε προταθεί από γιατρό στο πλαίσιο της θεραπείας της για ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, μια μορφή καρκίνου του δέρματος. Σύμφωνα με την μήνυση, η 74χρονη είχε δώσει την συγκατάθεσή της αποκλειστικά για επέμβαση στο δεξί κάτω άκρο και ποτέ δεν είχε συναινέσει στον ακρωτηριασμό του αριστερού.

Δύο «time outs» πριν από την επέμβαση

Ο δικηγόρος της, Μπραντ Λέιν, υποστηρίζει ότι πριν από τέτοιες επεμβάσεις οι χειρουργικές ομάδες πραγματοποιούν υποχρεωτικούς ελέγχους, γνωστούς ως "time outs", ώστε να επιβεβαιώνουν την σωστή επέμβαση και το σωστό σημείο του σώματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη χειρουργική ομάδα πραγματοποίησε δύο τέτοιους ελέγχους, ωστόσο τελικά ακρωτηρίασε το αριστερό πόδι αντί για το δεξί.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην μήνυση, το πόδι που επρόκειτο να αφαιρεθεί είχε επισημανθεί πριν από την επέμβαση. Παρά την προετοιμασία αυτή, οι χειρουργοί προχώρησαν στην αφαίρεση του αριστερού άκρου, και έτσι τέσσερις μήνες μετά, ακρωτηριάστηκε και το δεξί της πόδι σε διαφορετικό νοσοκομείο.

Η παραδοχή του νοσοκομείου

Η αγωγή στρέφεται κατά του Selby General Hospital και κάνει λόγο για «πλήρη αποτυχία βασικών διαδικασιών ασφαλείας», ζητώντας αποζημίωση για τις συνέπειες του περιστατικού. Σύμφωνα με την μήνυση, η 74χρονη υπέστη σωματικό τραυματισμό, μόνιμη αναπηρία, πόνο και ταλαιπωρία, ψυχολογική επιβάρυνση, ταπείνωση, απώλεια ποιότητας ζωής και σημαντικά ιατρικά έξοδα.

Το νοσοκομείο, σε δήλωσή του στο WBNS-TV, αναγνώρισε ότι «οι προβλεπόμενες διαδικασίες του χειρουργείου δεν ακολουθήθηκαν», προσθέτοντας ότι τα μέλη του ιατρικού προσωπικού που ήταν υπεύθυνα για το περιστατικό δεν εργάζονται πλέον στις συγκεκριμένες θέσεις, ενώ στην δήλωσή του αναφέρει: «Λυπούμαστε βαθιά για ό,τι συνέβη και η ομάδα μας συνεχίζει να έχει την ασθενή και την οικογένειά της στις προσευχές της».

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