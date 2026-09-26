Άνδρας στις ΗΠΑ έμεινε 18 ημέρες σε κώμα και ισχυρίζεται ότι συνάντησε τον Ιησού: «Γιατί ανησυχείς για κάτι που έχει πληρωθεί;» (vid)

Ένα σοβαρό ατύχημα με skateboard τον οδήγησε σε 18ήμερο κώμα και υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της εμπειρίας του βρέθηκε μπροστά στον Ιησού ακούγοντας ένα συγκεκριμένο μήνυμα

Ο Gabe Poirot από τις ΗΠΑ ήταν 20 ετών όταν ένα ατύχημα με skateboard τον άφησε βαριά τραυματισμένο και σε κώμα για 18 ημέρες. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στο διάστημα αυτό έζησε μια εμπειρία κοντά στον θάνατο, κατά την οποία συνάντησε τον Ιησού και άκουσε ένα μήνυμα που, όπως λέει, δεν έχει ξεχάσει.

Το ατύχημα που τον οδήγησε στο κώμα

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2021. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο Poirot κινούνταν με skateboard με ταχύτητα περίπου 30 μιλίων την ώρα, όταν χτύπησε σε αντικείμενο στον δρόμο και εκτοξεύτηκε από το skateboard. Έπεσε με το κεφάλι στο πεζοδρόμιο, χωρίς να φορά κράνος, και υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς στο κεφάλι.

Ο ίδιος έχει περιγράψει ότι αρχικά βρέθηκε πάνω από το σώμα του, βλέποντας τον εαυτό του από ψηλά, ενώ στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ένιωσε ότι μεταφερόταν προς ένα διαφορετικό περιβάλλον. Σε συνέντευξή του στο The Lila Rose Show τον Μάιο του 2026 ανέφερε ότι είχε υποστεί ανακοπή και χρειάστηκε ανάνηψη, ενώ παρέμεινε σε κώμα για 18 ημέρες.

«Ο Ιησούς με κοίταξε στα μάτια»

Ο Poirot έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις για την εμπειρία που υποστηρίζει ότι έζησε. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ένιωσε ότι μεταφερόταν προς έναν τόπο που περιγράφει ως μια πόλη γεμάτη φως, ενώ στο κέντρο βρισκόταν ο Ιησούς. Όπως έχει πει, φοβόταν ότι θα ερχόταν αντιμέτωπος με όλα τα λάθη που είχε κάνει στη ζωή του. Τότε, όπως υποστηρίζει, ο Ιησούς σήκωσε το πρόσωπό του και τον κοίταξε στα μάτια.

Το μήνυμα που, σύμφωνα με τον Poirot, του είπε ήταν: «Gabriel, γιατί ανησυχείς για κάτι που έχει πληρωθεί;» Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι η φράση αυτή συνδεόταν, κατά την ερμηνεία του, με τη συγχώρεση και τη θυσία του Χριστού. Σε άλλη συνέντευξη έχει αναφέρει ότι ο Ιησούς τού έδειξε τις πληγές του. Ο Poirot έχει δώσει επίσης τη δική του περιγραφή για την εμφάνιση του Ιησού. Όπως είπε, ήταν περίπου 1,80 έως 1,83 μέτρα, με πιο σκούρο δέρμα που ο ίδιος παρομοίασε με εμφάνιση ανθρώπου από τη Μέση Ανατολή. Ανέφερε ακόμη ότι είχε ελαφρώς σγουρά μαλλιά μεσαίου μήκους και τον περιέγραψε ως περίπου 33 ετών, αλλά ταυτόχρονα «αιώνιο». Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι καμία γνωστή απεικόνιση του Ιησού δεν μπορεί, κατά την άποψή του, να αποδώσει αυτό που είδε.

Μιλώντας για την εμπειρία του, ο Poirot έχει χρησιμοποιήσει την εικόνα μιας δύναμης που τον «ρουφούσε» προς τα πάνω. «Το φως ήταν ένα πρόσωπο. Το φως ήταν Εκείνος», έχει πει χαρακτηριστικά στο The Lila Rose Show. Στην ίδια συνέντευξη εξήγησε ότι δεν αντιλαμβανόταν την εμπειρία ως μια κανονική χρονική περίοδο 18 ημερών. Αντίθετα, υποστήριξε ότι για τον ίδιο έμοιαζε με μια πολύ σύντομη, σχεδόν άχρονη εμπειρία, παρότι το σώμα του βρισκόταν σε κώμα για 18 ημέρες.

«Άξιος είναι ο Αμνός»

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει περιγράψει ο Poirot είναι μια φράση που, όπως υποστηρίζει, άκουγε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της εμπειρίας του. Πρόκειται για τη φράση «worthy is the Lamb», δηλαδή «άξιος είναι ο Αμνός». Όπως έχει αφηγηθεί, έβλεπε τον Ιησού παντού και άκουγε τη συγκεκριμένη φράση μέσα από την εικόνα που περιγράφει για τα βουνά, τα δέντρα, τα ποτάμια και τα νερά. Η φράση παραπέμπει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, όπου ο Αμνός αποτελεί κεντρικό σύμβολο της χριστιανικής αφήγησης.

Η ιστορία του Poirot έχει πλέον μετατραπεί και σε βιβλίο με τίτλο «18 Days in Heaven: I Left My Body. I Met Jesus. What He Told Me Will Alter Your Eternity», το οποίο κυκλοφόρησε το 2026 από τον εκδοτικό οίκο Harrison House. Παράλληλα, ο Poirot έχει μιλήσει για την εμπειρία του σε αρκετές εκπομπές και podcasts μέσα στο 2026, μεταξύ άλλων στο The Lila Rose Show και στο Jesus People Podcast. Η αφήγησή του αποτελεί τη δική του περιγραφή μιας εμπειρίας κοντά στον θάνατο και δεν αποτελεί από μόνη της επιστημονική επιβεβαίωση ότι συνέβη η συνάντηση που περιγράφει.

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