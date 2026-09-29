Κρανίο ρινόκερου 8,5 εκατ. ετών βρέθηκε στη Σητεία: Το σπάνιο εύρημα που φέρνει στο φως το Γεωπάρκο UNESCO

Κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8 έως 8,5 εκατομμυρίων ετών εντοπίστηκε στο Γεωπάρκο Σητείας, αναδεικνύοντας τον παλαιοντολογικό πλούτο της περιοχής.

Η επιστημονική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας Γιώργο Ηλιόπουλο και την ομάδα του εργαστηρίου Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο της συνεργασίας του εργαστηρίου με το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σητείας και τον Δήμο Σητείας, πραγματοποιήθηκε παλαιοντολογική επισκόπηση στις περιοχές Μαγαντζέ και Τραπεζά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε μία νέα θέση με απολιθωμένα οστά. Ανάμεσά τους ξεχώρισε το κρανίο ενός μεγάλου θηλαστικού. Το υλικό μεταφέρθηκε στο εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου καθαρίστηκε και συντηρήθηκε. Κατά τη μελέτη του διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κρανίο ρινόκερου.

Ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis

Με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κρανίου, οι ερευνητές προσδιόρισαν ότι ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis. Πρόκειται για ρινόκερο με δύο κέρατα, ο οποίος έζησε κατά το Ανώτερο Μειόκαινο και αποτελεί χαρακτηριστικό είδος της λεγόμενης Πικερμικής Πανίδας, η οποία εξαπλωνόταν στη Δυτική Ευρασία εκείνη την περίοδο. Το συγκεκριμένο είδος έχει εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ άλλων στο Πικέρμι Αττικής. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος ανέφερε ότι το εύρημα έχει την ίδια ηλικία με το γιγάντιο δεινοθήριο της Αγίας Φωτιάς Σητείας, το Deinotherium proavum, με την ηλικία του κρανίου να υπολογίζεται στα 8 έως 8,5 εκατομμύρια χρόνια.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σητείας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την παλαιοντολογική έρευνα, καθώς καλύπτει μια ιστορία σχεδόν 300 εκατομμυρίων ετών. Η ιστορία αυτή περιλαμβάνει φυτικά υπολείμματα του Λιθανθρακοφόρου, Ρουδιστές του Κρητιδικού, το γιγάντιο Δεινοθήριο του Μειοκαίνου και νάνα ενδημικά θηλαστικά του Πλειστοκαίνου. Οι ερευνητές είχαν εδώ και αρκετό καιρό την προσδοκία ότι θα εντοπίσουν και άλλα μειοκαινικά θηλαστικά στην περιοχή. Ωστόσο, η συγκεκριμένη θέση αποτέλεσε έκπληξη, καθώς ήταν παράκτια.

«Θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας σειράς νέων ευρημάτων»

Ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε ότι η ανακάλυψη επιβεβαιώνει τις προσδοκίες των παλαιοντολόγων για τη σημασία της περιοχής και για ευρήματα του Ανώτερου Μειοκαίνου. Όπως ανέφερε, με τις σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις η περιοχή μπορεί να αποκτήσει διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον για το Ανώτερο Μειόκαινο. Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με τη στήριξη του Γεωπάρκου και του Δήμου Σητείας, με στόχο την αναζήτηση νέων παλαιοντολογικών ευρημάτων. Σύμφωνα με τον καθηγητή, τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν υλικό για τη δημιουργία ενός τοπικού παλαιοντολογικού μουσείου.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Στις ανασκαφές και στη συντήρηση του Dihoplus pikermiensis συμμετείχαν επίσης η Δρ Πηνελόπη Παπαδοπούλου, η Δρ Ιρένα Παππά, η υποψήφια διδάκτορας Δήμητρα Βαλαβάνη, ο Benoit Ficart και ο Thomas Beard.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ