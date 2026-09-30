Σπίτια στο Άμστερνταμ πωλούνται σχεδόν -12% λόγω... TikTok: Για όλα φταίει ένα μαγαζί με πατάτες

Οι ουρές έξω από τα viral μαγαζιά με πατάτες στο Άμστερνταμ φαίνεται να επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων, με τα κοντινά σπίτια να πωλούνται έως και 41.000€ φθηνότερα.

Οι ουρές έξω από αλυσίδα viral μαγαζιών με πατάτες στο Άμστερνταμ φαίνεται να έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και στις τιμές των ακινήτων της περιοχής.

Το κατάστημα στην περιοχή Runstraat έγινε τα τελευταία χρόνια τουριστικό αξιοθέατο χάρη στο TikTok, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται σχεδόν καθημερινά έξω από την είσοδό του και τους κατοίκους να διαμαρτύρονται επανειλημμένα για την αυξημένη κίνηση και την όχληση. Έρευνα του TU Delft εξέτασε 6.233 πωλήσεις κατοικιών στο Άμστερνταμ από το 2015 έως το 2023, συγκρίνοντας ακίνητα κοντά στο Fabel Friet με αντίστοιχα σπίτια σε μεγαλύτερη απόσταση.

Έως 41.000 ευρώ η διαφορά

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα σπίτια σε ακτίνα 500 μέτρων από το μαγαζί πωλήθηκαν κατά μέσο όρο 4,9% φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα ακίνητα που βρίσκονταν μακρύτερα. Η διαφορά αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου 41.000 ευρώ.

Ωστόσο, η επίδραση φαίνεται να γίνεται εντονότερη όσο μειώνεται η απόσταση από το κατάστημα, καθώς τα ακίνητα που βρίσκονταν σε απόσταση έως 70 μέτρων πωλήθηκαν κατά μέσο όρο 11,4% φθηνότερα από συγκρίσιμα σπίτια σε άλλα σημεία της περιοχής. Η ερευνήτρια του TU Delft, Ρόσα βαν ντερ Ντριφτ, δεν καταλήγει ωστόσο στο συμπέρασμα ότι η ίδια η επιχείρηση προκαλεί άμεσα την πτώση των τιμών.

Στο επίκεντρο οι ουρές και η όχληση

Πιθανές εξηγήσεις που εξετάζονται είναι η αυξημένη κίνηση στους δρόμους, ο θόρυβος, οι μεγάλες ουρές που σχηματίζονται έξω από το κατάστημα, αλλά και τα απορρίμματα που αφήνουν πίσω τους ορισμένοι επισκέπτες. Οι κάτοικοι προσπαθούν εδώ και καιρό να περιορίσουν την όχληση, με την διαμάχη μάλιστα να φτάνει μέχρι και στις δικαστικές αίθουσες.

Χθες Τρίτη 29/9, κάτοικοι της περιοχής, ο δήμος του Άμστερνταμ και η εταιρεία βρέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, έπειτα από προσφυγή των κατοίκων σχετικά με την κατάσταση γύρω από το κατάστημα. Η δικαστική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

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