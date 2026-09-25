Ιατρική επανάσταση στη Βρετανία: Τεστ για τον καρκίνο του εγκεφάλου δίνει διάγνωση σε λιγότερο από δύο ώρες

Επαναστατικό τεστ για τον καρκίνο του εγκεφάλου μπορεί να δώσει στους ασθενείς διάγνωση σε λιγότερο από δύο ώρες, μειώνοντας την αγωνιώδη αναμονή και επιτρέποντας την ταχύτερη έναρξη της θεραπείας.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) εφαρμόζει πιλοτικά το ταχύ γενετικό τεστ, το οποίο μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή τύπο του όγκου σε ώρες αντί για εβδομάδες που απαιτούνται σήμερα.

Ο ιατρικός διευθυντής του NHS, καθηγητής Φράνκι Σουόρντς, χαρακτήρισε την τεχνολογία ως ένα «τεράστιο άλμα» που θα μπορούσε να μεταμορφώσει πλήρως τη διάγνωση των όγκων του εγκεφάλου.

Πώς λειτουργεί το τεστ;

Το προηγμένο τεστ αναλύει το DNA ενός μικρού δείγματος όγκου που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια βιοψίας ή ακόμα και χειρουργικής επέμβασης, πράγμα που σημαίνει ότι οι ασθενείς μπορούν να λάβουν απάντηση ενώ βρίσκονται ακόμη στο χειρουργικό τραπέζι.

Καθοριστικής σημασίας είναι το γεγονός ότι το αποτέλεσμα μπορεί να βοηθήσει τους χειρουργούς να αποφασίσουν πόσο μέρος του όγκου μπορούν να αφαιρέσουν με ασφάλεια χωρίς να προκαλέσουν βλάβη στον υγιή εγκεφαλικό ιστό. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι η χημειοθεραπεία ή η ακτινοθεραπεία ξεκινά νωρίτερα και παρέχει στους ασθενείς ταχύτερη πρόσβαση σε κλινικές δοκιμές, ορισμένες από τις οποίες απαιτούν την ακριβή γενετική σύνθεση του όγκου.

Περίπου 13.000 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με όγκο στον εγκέφαλο στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο. Αποτελούν από τους πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμους καρκίνους, με μόλις έναν στους δέκα ασθενείς να επιζεί για περισσότερα από πέντε χρόνια, γεγονός που τον καθιστά τη μεγαλύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο σε παιδιά και ενήλικες κάτω των 40 ετών. Υπάρχουν περισσότεροι από 100 τύποι όγκων του εγκεφάλου, από βραδέως αυξανόμενους έως επιθετικούς, καθένας από τους οποίους ανταποκρίνεται διαφορετικά στη θεραπεία.

Η περίπτωση ασθενούς και τα νοσοκομεία εφαρμογής

Το πιλοτικό πρόγραμμα του NHS βασίζεται στην επιτυχημένη δοκιμή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο Νότινγχαμ και το Μπέρμιγχαμ και αρχικά θα εισαγάγει την τεχνολογία σε πέντε εξειδικευμένα κέντρα πριν επεκταθεί περαιτέρω στην Αγγλία.

Ένας ασθενής που έχει ήδη ωφεληθεί είναι ο 55χρονος Στιβ Πάλμερ από το Νότινγχαμ, ο οποίος διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα βαθμού 4 αφού κατέρρευσε στο γυμναστήριο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε προηγούμενα συμπτώματα.

Ο όγκος του εξετάστηκε ενώ τον χειρουργούσαν, με το αποτέλεσμα να επιστρέφει στη χειρουργική ομάδα σε λιγότερο από δύο ώρες από τη στιγμή που το δείγμα έφτασε στο εργαστήριο.

Ο κ. Πάλμερ δήλωσε στο BBC ότι η λήψη του αποτελέσματος τόσο γρήγορα τον γλίτωσε από εβδομάδες αβεβαιότητας: «Η λήψη αυτής της γρήγορης διάγνωσης αφαίρεσε εβδομάδες αγωνίας. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που ήθελα να ακούσω, αλλά σημαίνει ότι μπορώ να συνεχίσω με την επόμενη φάση της θεραπείας και της ανάρρωσης και να συνεχίσω να παλεύω με ό,τι έχω να παλεύω».

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