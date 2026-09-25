Επιστροφή στο ιππικό για τον Βρετανικό στρατό: Επαναφέρει τα άλογα για να αποφεύγουν τον εντοπισμό από drones

Ο βρετανικός στρατός πειραματίζεται με τη χρήση αλόγων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις για να αποφεύγει τον εντοπισμό από drones και θερμικές κάμερες.

Ο βρετανικός στρατός επαναφέρει τα άλογα πολέμου προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό από drones. Το Έφιππο Σύνταγμα της Βασιλικής Φρουράς και οι στρατιώτες του πειραματίζονται με τη χρήση των ζώων για μυστικές διασχίσεις σε δύσβατα εδάφη, με σκοπό την πιθανή χρήση τους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το πείραμα περιλάμβανε τη διέλευση των αλόγων μέσα από δύσκολες δασώδεις περιοχές, μεταφέροντας στρατιώτες σε σημεία όπου τα παραδοσιακά στρατιωτικά οχήματα θα δυσκολεύονταν να κινηθούν ή θα έκαναν πολύ θόρυβο.

Το πλεονέκτημα των αλόγων απέναντι στα drones και τις θερμικές κάμερες

Τα drones μπορούν εύκολα να εντοπίσουν και να καταστρέψουν θωρακισμένα οχήματα, όπως άρματα μάχης, από αέρος, αλλά τα άλογα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται αθόρυβα. Επίσης, μπορούν να κρυφτούν από την τεχνολογία θερμικής απεικόνισης, καθώς εκπέμπουν πολύ χαμηλότερο υπερέρυθρο θερμικό ίχνος σε σύγκριση με τους θερμούς κινητήρες ή τα τανκς.

Ο αντισυνταγματάρχης Μπεν ΜακΝίλ δήλωσε στην εφημερίδα Times πως τα άλογα είναι πιο πιθανό να εκληφθούν ως άγρια πανίδα όταν κινούνται σε δασώδεις εκτάσεις υπό την απειλή των drones: «Ένα άλογο μπορεί να κινηθεί με πιο φυσικό προφίλ από ό,τι οποιοδήποτε θωρακισμένο όχημα. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να πας από το σημείο Α στο σημείο Β με ένα άλογο παρά… με ένα τανκ».

Η έμπνευση από την Εσθονία και η επιστροφή στα παλιά!

Ο βρετανικός στρατός αποκάλυψε πως εξετάζει την επιστροφή του ιππικού, καθώς αναζητά νέους τρόπους μεταφοράς στρατευμάτων σε δύσκολα εδάφη. Η ιδέα εμπνεύστηκε εν μέρει από περίπου δώδεκα εθελοντές που δημιούργησαν μια έφιππη μονάδα εντός της Εσθονικής Λίγκας Άμυνας.

«Η ιδέα τους είναι απλή, αλλά τολμηρή: σε πυκνά δάση και βαλτώδη εδάφη όπου τα βαρέα στρατιωτικά οχήματα κολλάνε, τα άλογα μπορούν να πάνε παντού. Λένε ότι τα άλογα μπορούν να ξεπεράσουν σε απόδοση τα θωρακισμένα οχήματα σε τέτοια εδάφη. Ακούγεται τρελό, αλλά το δίδαγμα από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή είναι σαφές: ο σύγχρονος πόλεμος απαιτεί δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα και, μερικές φορές, επιστροφή στα βασικά. Αν το απαιτεί το έδαφος, το ιππικό θα είναι έτοιμο», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Οι ασκήσεις με τα άλογα

Τα άλογα ξεκίνησαν την πρώτη σειρά ασκήσεών τους το καλοκαίρι, με τους στρατιώτες να διδάσκονται πρώτες βοήθειες, βασική πετάλωση και να πραγματοποιούν ασκήσεις αναγνώρισης με άλογα που ήταν συνηθισμένα μόνο σε τελετουργικά καθήκοντα.

Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε ένας δεύτερος γύρος ασκήσεων στα δάση κοντά στο Σάντχερστ. Ο δεκανέας Μπεν Τσάπμαν δήλωσε: «Κάναμε μια σειρά ασκήσεων βλέποντας πόσο κοντά μπορούσαμε να φτάσουμε με ένα άλογο, ανάλογα με το πόσο γρήγορα γινόταν ο εντοπισμός. Έφτασαν σε απόσταση 150 μέτρων. Είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν από όσο θα νόμιζε κανείς. Δυστυχώς, ορισμένα από τα τελετουργικά χάλκινα εξαρτήματα που συνήθως γυαλίζουμε αντανακλούσαν λίγο τον ήλιο. Αυτό μπορεί εύκολα να διορθωθεί».

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