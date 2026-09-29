Το πρώτο πρόσωπο της ανθρωπότητας; Homo Sapies επανέρχεται στη ζωή με εκπληκτική ψηφιακή ανακατασκευή

Επιστήμονες αναπαρέστησαν ψηφιακά το πρόσωπο ενός από τους παλαιότερους γνωστούς Homo sapiens, ηλικίας 315.000 ετών από το Μαρόκο.

Επιστήμονες αποκάλυψαν πώς μπορεί να έμοιαζε ένας από τους πρώτους ανθρώπους στον πλανήτη. Μετά από περισσότερα από 310.000 χρόνια θαμμένος στο έδαφος του Μαρόκου, ένας αρχαίος πρόγονος «ζωντάνεψε» μέσα από μια εντυπωσιακή ψηφιακή ανακατασκευή.

Πώς μοιάζει ένας από τους πρώτους ανθρώπους στον πλανήτη;

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνολογία αιχμής για να συνθέσουν το αρχαίο πρόσωπο από θραύσματα απολιθωμάτων. Το αποτέλεσμα δείχνει έναν άνδρα με σκούρο δέρμα, μακριά μαύρα μαλλιά, πυκνή γενειάδα, βαθιά μάτια, πλατιά μύτη και γεμάτα χείλη. Πρόκειται για την «παλαιότερη γνωστή αναπαράσταση» του είδους μας, Homo sapiens, που ρίχνει νέο φως στην εμφάνιση των προγόνων μας στα πρώτα τους βήματα.

«Ο αρχαιολογικός χώρος του Jebel Irhoud στο Μαρόκο φιλοξενεί τα παλαιότερα απολιθώματα που αποδίδονται στον Homo sapiens, τα οποία χρονολογούνται σε περίπου 315.000 χρόνια πριν από σήμερα. Αυτή η μελέτη παρουσιάζει μια ιατροδικαστική προσεγγιστική αναπαράσταση προσώπου με βάση δεδομένα από ένα τρισδιάστατο σύνθετο κρανίο που προέρχεται από το Στρώμα 7 της περιοχής», αναφέρει η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Heritage.

Το κρανίο εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε χώρο εξόρυξης ορυκτών στο Jebel Irhoud τη δεκαετία του 1960. Αρχικά, οι αρχαιολόγοι υπέθεσαν ότι ανήκε σε Αφρικανό Νεάντερταλ και ότι ήταν ηλικίας περίπου 40.000 ετών. Ωστόσο, το 2017, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το κρανίο ήταν στην πραγματικότητα περίπου 315.000 ετών και ανήκε σε Homo sapiens.

Πώς δημιουργήθηκε το 3D μοντέλο

Συνδυάζοντας σαρώσεις, φωτογραφίες και βίντεο από το θραύσμα του κρανίου, γνωστό ως Irhoud 1, με απολιθώματα σιαγόνας και δοντιών που βρέθηκαν κοντά, η ομάδα δημιούργησε ένα λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο του κρανίου. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν ένα ανατομικό πρότυπο σύγχρονου ανθρώπου, προσαρμόζοντάς το ψηφιακά ώστε να ταιριάζει με το σχήμα του απολιθώματος, πριν προσθέσουν εκτιμώμενα στρώματα μυών, λίπους και δέρματος.

Η διαδικασία παρήγαγε δύο εκδοχές του προσώπου. Η μία είναι μια απλοποιημένη επιστημονική ανακατασκευή σε γκρι κλίμακα, που αναδεικνύει την υποκείμενη ανατομία του κρανίου. Η άλλη είναι ένα ζωντανό έγχρωμο πορτρέτο με δέρμα, μαλλιά και γενειάδα, προσφέροντας στο κοινό μια εντυπωσιακή ματιά σε έναν από τους παλαιότερους γνωστούς προγόνους της ανθρωπότητας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ