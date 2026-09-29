iPhone 18 Pro: Καταγγελίες αγοραστών για αλλοίωση χρώματος λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του iPhone 18 Pro, αγοραστές καταγγέλλουν ότι η συσκευή αλλάζει χρώμα.

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την επίσημη κυκλοφορία του νέου iPhone 18 Pro και ορισμένοι καταναλωτές υποστηρίζουν ήδη ότι τα νέα τους τηλέφωνα αλλάζουν χρώμα.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, καθώς οι πανάκριβες συσκευές (1.499 ευρώ το φθηνότερο) εμφανίζουν σοβαρό αποχρωματισμό.

Ορισμένοι μάλιστα αναφέρουν πως τα τηλέφωνά τους δείχνουν φθαρμένα μόλις λίγες ημέρες μετά την αφαίρεσή τους από το κουτί, ενώ δεν λείπουν κι εκείνοι που τα γύρισαν πίσω στην Apple ζητώντας επιστροφή χρημάτων.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

Το iPhone 18 Pro χρωματίζεται μέσω της βαφής ανοδιωμένου αλουμινίου, μια διαδικασία που επιτρέπει στο χρωματικό σωματίδιο να εισχωρήσει απευθείας στη δομή του μετάλλου, δημιουργώντας θεωρητικά ένα εξαιρετικά ανθεκτικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, οι κάτοχοι των μαύρων και βυσσινί (burgundy) μοντέλων αναφέρουν φθορές γύρω από το πλαίσιο των πίσω καμερών.

Στο Reddit, ένας δυσαρεστημένος χρήστης δημοσίευσε μια φωτογραφία της συσκευής του γράφοντας: «Γεια σε όλους, παρατήρησα ότι η περιοχή γύρω από τους φακούς της κάμερας φαίνεται ελαφρώς πιο ανοιχτόχρωμη/ροζ σε σύγκριση με το υπόλοιπο πλαίσιο. Δεν υπάρχει λάδι, υπολείμματα ή βρωμιά στο τηλέφωνο και έχω καθαρίσει την περιοχή προσεκτικά. Επίσης, δεν βλέπω γρατζουνιές, εξογκώματα ή φυσική φθορά».

Η ανάρτησή του προκάλεσε κύμα παρόμοιων παραπόνων από αγοραστές: «Το δικό μου είναι το ίδιο. Πηγαίνω αύριο στην Apple για να το αντικαταστήσω με ένα καθαρό μαύρο ή να το αλλάξω με το γαλάζιο (glacier)», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος ανέφερε: «Το δικό μου είναι χάλια. Ήδη το επέστρεψα στην Apple». Αντίθετα, όσοι επέλεξαν τα ασημί ή τα γαλάζια μοντέλα δεν ανέφεραν κανένα πρόβλημα.

Δεν φεύγει με το καθάρισμα

Αν και ορισμένοι υποστήριξαν ότι η αλλαγή χρώματος μπορεί να οφείλεται σε σκόνη ή λιπαρότητα από τα χέρια, οι επηρεαζόμενοι χρήστες επιμένουν ότι ο αποχρωματισμός παραμένει όση προσπάθεια κι αν καταβάλουν για να το καθαρίσουν.

«Έχω το ίδιο πρόβλημα στο Burgundy Pro Max. Όσοι λένε ότι απλά χρειάζεται σκούπισμα κάνουν λάθος, δεν καθαρίζει. Είναι αλλοίωση του χρώματος πάνω στη συσκευή», έγραψε ένας οργισμένος αγοραστής.

Επαναλαμβανόμενο φαινόμενο σε μοντέλα της Apple

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Apple αντιμετωπίζει θέματα αποχρωματισμού στα κορυφαία μοντέλα της σειράς Pro. Πέρυσι, αγοραστές είχαν εκφράσει την απογοήτευσή τους όταν τα iPhone 17 Pro σε χρώμα «Cosmic Orange» άρχισαν να γίνονται ροζ, εξαιτίας της οξείδωσης από χημικά καθαρισμού ή υπολείμματα στα χέρια.

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