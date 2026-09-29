Innovation in Tune with you: Πως η LG ενορχήστρωσε την εμπειρία AI Home στην IFA 2026

Η φετινή IFA στο Βερολίνο μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως η ενέργεια και ο ενθουσιασμός που δημιούργησε το περίπτερο της LG εξακολουθούν να είναι έντονα.

Με κεντρικό μήνυμα «Innovation in tune with you», η LG προσκάλεσε τους επισκέπτες να γνωρίσουν ένα μέλλον απόλυτα προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες, όπου η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις καθημερινές τους συνήθειες, δημιουργώντας έναν πιο άνετο, αποδοτικό και αρμονικό τρόπο ζωής.

Μια Συμφωνία Ευφυΐας

Στο επίκεντρο της παρουσίας της εταιρείας βρέθηκε το διευρυμένο οικοσύστημα LG AI Home. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο οικοσύστημα που συνδέει συσκευές και υπηρεσίες εντός και εκτός σπιτιού, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να προσαρμόζει τις αποκρίσεις, τις προτάσεις και τις ενέργειές του, υποστηρίζοντας την καθημερινή ζωή.

Στην είσοδο του περιπτέρου, τους επισκέπτες υποδεχόταν η εντυπωσιακή LG AI Orchestra, μια κινητική εγκατάσταση LED, με το LG CLOiD™ στον ρόλο του μαέστρου του διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος AI της LG. Η καθηλωτική παρουσίαση ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο τα διαφορετικά προϊόντα μας, από οικιακές συσκευές και συστήματα HVAC έως ρομπότ, λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία, δημιουργώντας ένα ενιαίο, διασυνδεδεμένο οικοσύστημα. Η LG AI Orchestra αποτέλεσε μια εντυπωσιακή οπτική αποτύπωση του οράματός μας για το Zero Labor Home, όπου η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη μείωση του φόρτου των οικιακών εργασιών, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερο χρόνο για όσα έχουν πραγματικά σημασία.

Ένα Ενιαίο Σύστημα με Αντίληψη του Περιβάλλοντος, για το Σπίτι και Πέρα από Αυτό

Προχωρώντας στην AI Home Zone, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν στην πράξη πώς λειτουργεί το διευρυμένο οικοσύστημά LG. Εκεί, το LG ThinQ™ ON, το οικιακό hub τεχνητής νοημοσύνης νέας γενιάς, σε συγχρονισμό με την πλατφόρμα LG ThinQ, παρουσίασε τη δυνατότητά του να συνδέει οικιακές συσκευές, λύσεις για τον χώρο και υπηρεσίες σε ένα πιο ενιαίο σύστημα. Ωστόσο, το πραγματικό επίκεντρο της παρουσίασης, που έκανε το δημόσιο ντεμπούτο του στην IFA, ήταν το ThinQ Claw, ο ολοκαίνουργιος AI agent της LG που βασίζεται στην επικοινωνία μέσω γραπτού διαλόγου.

Συνδυάζοντας δυνατότητες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας με νοημοσύνη βάσει πλαισίου (contextual intelligence), το ThinQ Claw παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τις προτιμήσεις του χρήστη. Επιστρέφετε στο σπίτι; Μπορεί να ρυθμίσει την εσωτερική θερμοκρασία που προτιμάτε πριν φτάσετε. Περιμένετε καλεσμένους; Μπορεί να συντονίσει τις οικιακές συσκευές για να σας βοηθήσει στην προετοιμασία της φιλοξενίας τους.

Η AI Home Zone ανέδειξε επίσης το ανοιχτό οικοσύστημά LG, με την υποστήριξη του Homey, και παρουσίασε το ολοκληρωμένο Home Energy Management System (HEMS), το οποίο διαχειρίζεται έξυπνα την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση των οικιακών λογαριασμών. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε το ισχυρό LG ThinQ Pro. Κάνοντας το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, αυτή η λύση διαχείρισης συσκευών καταδεικνύει πώς το όραμα της LG για το AI Home επεκτείνεται πέρα από τις ιδιωτικές κατοικίες, σε κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους.

Άψογη Ενσωμάτωση Χωρίς Συμβιβασμούς

Στη ζώνη «Fit & Max Solution Zone» η εταιρεία παρουσίασε μια διευρυμένη γκάμα συσκευών, σχεδιασμένων ειδικά για τους ευρωπαϊκούς χώρους διαβίωσης και για να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά την απόδοση. Η ισορροπημένη προσέγγισή μας «Fit Space, Max Life» επεκτείνεται πλέον πέρα από τα ψυγεία, καλύπτοντας επίσης εντοιχιζόμενα πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια και πλυντήρια πιάτων – συσκευές που συνδυάζουν έξυπνα χαρακτηριστικά, μεγάλη χωρητικότητα και σχεδιασμό που εξοικονομεί χώρο και ενέργεια.

Με επίκεντρο αυτά τα νέα, καινοτόμα προϊόντα, οι εκθεσιακοί χώροι αναπαριστούσαν κομψές, σύγχρονες κουζίνες και χώρους πλυντηρίου, αναδεικνύοντας πώς οι καταναλωτές μπορούν να συνδυάσουν αρμονικά την αισθητική, τη λειτουργικότητα και την ιδανική εφαρμογή στον χώρο. Χάρη στην εγκατάσταση τύπου slide-in, την αισθητική πλήρους ευθυγράμμισης με τα έπιπλα και τη μεγάλη εσωτερική χωρητικότητα, οι συσκευές αυτές ενσωματώνονται άψογα στην υπάρχουσα επίπλωση, προσφέροντας παράλληλα πρακτικές λειτουργίες υψηλής απόδοσης, όπως ο πλήρης κύκλος πλύσης και στεγνώματος μίας ώρας στα πλυντήρια πιάτων.

Καθιέρωση της Κορυφαίας Ενεργειακής Απόδοσης

Η διάθεση της κορυφαίας ενεργειακής απόδοσης σε περισσότερα νοικοκυριά αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της ζώνης «Energy Leadership Zone». Φέτος, η εταιρεία προχώρησε σε μια τολμηρή κίνηση, ενσωματώνοντας τις προηγμένες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας –που χαρακτηρίζουν τις κορυφαίες συσκευές LG– σε μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων και μοντέλων της. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη νέα σειρά συσκευών πλύσης, η οποία περιλαμβάνει ένα πλυντήριο εξοπλισμένο με το προηγμένο μοτέρ Direct Drive και σύστημα ελέγχου ακριβείας inverter, επιτυγχάνοντας κατανάλωση ενέργειας έως και 70% χαμηλότερη σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ενεργειακής κλάσης A. Παράλληλα, η εταιρεία εφάρμοσε τεχνολογίες όπως η Dual Inverter Heat Pump™ σε μοντέλα στεγνωτηρίων που είναι πιο προσιτά στον καταναλωτή, προσφέροντας κορυφαία απόδοση χωρίς συμβιβασμούς και βοηθώντας τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη να υιοθετήσουν έναν πιο αποδοτικό τρόπο ζωής.

Επαναπροσδιορίζοντας την Πολυτέλεια και τη Γαστρονομική Εμπειρία στο Σπίτι

Πέρα από τις αναγκαίες καθημερινές εργασίες, το σπίτι αποτελεί έναν χώρο χαλάρωσης και εμπειριών υψηλού επιπέδου. Στην LG SIGNATURE Zone, η εταιρεία παρουσίασε το διαχρονικό σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης του ultra-premium lifestyle brand της LG.

Το ψυγείο LG SIGNATURE προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών χάρη στις δυνατότητες αναγνώρισης φωνής με τεχνητή νοημοσύνη. Εκτός από την κατανόηση της φυσικής, καθημερινής ομιλίας, το ψυγείο μπορεί να προτείνει προληπτικά τις κατάλληλες λειτουργίες ψύξης για διαφορετικούς τύπους τροφίμων. Δίπλα του παρουσιάστηκε ο εντοιχιζόμενος φούρνος 30 ιντσών LG SIGNATURE. Συνδυάζοντας μια εσωτερική κάμερα AI με την τεχνολογία AI Gourmet™, μπορεί να αναγνωρίζει ένα ευρύ φάσμα πιάτων και να προτείνει την ιδανική λειτουργία μαγειρέματος για το γεύμα που ετοιμάζετε. Μαζί, αυτές οι προηγμένες λύσεις κουζίνας προσφέρουν μια εξαιρετικά διαισθητική και πολυτελή γαστρονομική εμπειρία στο σπίτι.

Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει εν συναίσθηση, του προσεγμένου σχεδιασμού και της προσβάσιμης ενεργειακής απόδοσης, η LG συμβάλλει στη δημιουργία ενός μελλοντικού σπιτιού που είναι πιο διασυνδεδεμένο, διαισθητικό και εναρμονισμένο με τις ανάγκες κάθε πελάτη. Στην έκθεση IFA 2026, η LG συνδύασε την τεχνητή νοημοσύνη, τον προσεγμένο σχεδιασμό και τις τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης για να προσφέρει στους πελάτες εμπειρίες πιο διασυνδεδεμένες, διαισθητικές και εξατομικευμένες. Αξιοποιώντας τη δυναμική της IFA 2026, η LG θα συνεχίσει να διαμορφώνει το επόμενο κεφάλαιο του οικοσυστήματος AI Home, προσφέροντας πιο εξατομικευμένες και ουσιαστικές εμπειρίες σε πελάτες σε όλο τον κόσμο.