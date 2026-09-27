Pebble Nova: Τα ηχεία που θα ομορφύνουν τον ήχο, αλλά και τον χώρο σου

Τα νέα Creative Pebble Nova σηματοδοτούν ένα εντυπωσιακό ποιοτικό άλμα για τη δημοφιλή σειρά της εταιρείας, μεταφέροντας τον γνώριμο σχεδιασμό γραφείου σε μια ολοκληρωμένη, premium κατηγορία ήχου.

Η σειρά Pebble της Creative Technology αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα success stories στον χώρο του desktop audio. Οι περισσότεροι έχουμε δει ή έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο από τα μικρά, σφαιρικά ηχειάκια που κοσμούν χιλιάδες γραφεία.

Αυτή τη φορά, όμως, η εταιρεία αποφάσισε να κάνει ένα πραγματικά μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Βάλαμε, λοιπόν, στο γραφείο μας τα ολοκαίνουργια Creative Pebble Nova και διαπιστώσαμε αμέσως την αλλαγή φιλοσοφίας της σειράς.

Από «μικρά σφαιρικά» σε επιβλητικά διακοσμητικά πάνω στο γραφείο

Το πρώτο πράγμα που προσέξαμε μόλις τα βγάλαμε από τη συσκευασία είναι το μέγεθος και το βάρος τους. Τα Pebble Nova διατηρούν τη γνώριμη σφαιρική αισθητική, αλλά είναι αισθητά πιο στιβαρά και επιβλητικά, λειτουργώντας παράλληλα ως κομψό διακοσμητικό στοιχείο στο setup μας.

Η Creative διατηρεί την εμβληματική γωνία των 45 μοιρών στους οδηγούς. Στην πράξη, είδαμε ότι αυτή η αρχιτεκτονική κατευθύνει τον ήχο «στόχο» στα αυτιά μας όταν καθόμαστε στο γραφείο, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό προσωπικό πεδίο ακρόασης.

Παράλληλα, η ειδική βάση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία μας επέτρεψε να τα τοποθετήσουμε στο ακριβές ύψος και σημείο που θέλαμε για να πάρουμε το βέλτιστο ηχητικό αποτέλεσμα. Στη βάση τους ενσωματώνουν φωτισμό RGB που καλύπτει όλο το φάσμα των χρωμάτων, ιδανικό για να δώσει ξεχωριστή ατμόσφαιρα είτε εργάζεστε αργά το βράδυ είτε έχετε gaming και party διάθεση.

Η ηχητική αρχιτεκτονική τους

Εδώ κρύβεται η πραγματική επανάσταση των Pebble Nova, την οποία σπάνια συναντάμε σε ηχεία αυτής της κατηγορίας. Η Creative χρησιμοποίησε ομοαξονικό οδηγό (Coaxial Driver), ο οποίος λειτουργεί ως σημειακή πηγή ήχου.

Στο εσωτερικό κάθε ηχείου συναντάμε ένα μιντ/γούφερ 3 ιντσών με ανεστραμμένο κώνο και ένα τουίτερ μεταλλικού θόλου 1 ίντσας τοποθετημένο ακριβώς στο κέντρο του. Ο ήχος από το μιντ/γούφερ εξέρχεται από μια κυκλική περιφέρεια, ενώ το τουίτερ εκπέμπει απευθείας από μπροστά.

Για να ενισχυθεί το μπάσο χωρίς τη χρήση εξωτερικού subwoofer, η Creative τοποθέτησε παθητικό ακτινοβολητή (Passive Radiator) στο πίσω μέρος κάθε ηχείου. Η συνολική ισχύς τους φτάνει τα 2x25W RMS (50W RMS με 100W Peak). Στις δοκιμές μας διαπιστώσαμε ότι απαιτούν ουσιαστική τροφοδοσία, γι' αυτό και στη συσκευασία περιλαμβάνεται ισχυρός εξωτερικός μετασχηματιστής 65W μέσω USB-C PD.

Σε αντίθεση με τα κλασικά ηχεία γραφείου όπου το tweeter είναι τοποθετημένο πάνω από το woofer δημιουργώντας υψομετρικές αποκλίσεις στη φάση του ήχου, η ομοαξονική σχεδίαση των Nova προσφέρει μια ευρεία και απόλυτα συνεκτική στερεοφωνική εικόνα. Ακόμα κι αν δεν είστε ακριβώς στο "sweet spot" στο κέντρο του γραφείου, ο ήχος παραμένει ισορροπημένος, καθαρός και εστιασμένος.

Συνδεσιμότητα και λογισμικό: Ευελιξία για κάθε συσκευή

Δοκιμάσαμε τα Pebble Nova με διάφορες πηγές και η ευελιξία τους μας άφησε απόλυτα ικανοποιημένους. Η βασική μας σύνδεση με τον υπολογιστή έγινε μέσω USB-C Audio για καθαρό ψηφιακό ήχο. Για άμεση ασύρματη αναπαραγωγή από το κινητό ή το tablet μας αξιοποιήσαμε το Bluetooth 5.3 (με υποστήριξη SBC), ενώ για οποιαδήποτε άλλη συσκευή υπάρχει η κλασική αναλογική είσοδος Aux 3.5mm. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο ηχεία συνδέονται μεταξύ τους μέσω καλωδίου.

Παράλληλα, κατεβάσαμε και δοκιμάσαμε το Creative App. Μέσω της τεχνολογίας Acoustic Engine, είχαμε πρόσβαση σε DSP ρυθμίσεις όπως το Surround για πιο διευρυμένο ηχητικό πεδίο σε ταινίες και παιχνίδια, και το Dialog+ που αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμο στα βίντεο και τα podcast, κάνοντας τις φωνές ολοκάθαρες.

Επιπλέον, το λογισμικό προσφέρει επιλογές Bass και Smart Volume για ενίσχυση του χαμηλού φάσματος ή εξισορρόπηση της έντασης, καθώς και πλήρη έλεγχο του Crystal Voice και των εφέ του φωτισμού RGB. Για όσους αναζητούν την απόλυτη audiophile εμπειρία, η Creative προτείνει τον συνδυασμό τους με το Sound Blaster X5, κάτι που απογειώνει τη ροή ήχου υψηλής πιστότητας αναδεικνύοντας κάθε μικρή λεπτομέρεια.

Το τελικό συμπέρασμα; Με τα Pebble Nova, η Creative αποδεικνύει ότι η σειρά Pebble μεγάλωσε και ωρίμασε. Δεν πρόκειται πλέον για "budget" ηχεία γραφείου, αλλά για ένα ολοκληρωμένο, premium desktop audio system. Η χρήση της ομοαξονικής τεχνολογίας, η παρουσία του παθητικού ακτινοβολητή, η τροφοδοσία των 65W PD και οι δυνατότητες παραμετροποίησης μέσω του Creative App δικαιολογούν απόλυτα την αλλαγή κατηγορίας.

Αν ψάχνετε ένα σετ ηχείων που συνδυάζει κορυφαίο design, σοβαρή ηχητική πιστότητα και μοντέρνα αισθητική χωρίς να πιάνει υπερβολικό χώρο, τα Pebble Nova αξίζουν αναμφίβολα την προσοχή σας.

Τα Pebble Nova διατίθενται στα 279,99€ και είναι διαθέσιμα στο Creative.com.