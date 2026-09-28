God of War Laufey: Ξεκινούν οι προπαραγγελίες

Το God of War Laufey έρχεται στο PlayStation 5 στις 16 Φεβρουαρίου 2027, με τη Santa Monica Studio να αποκαλύπτει περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις του παιχνιδιού, τα bonus των προπαραγγελιών, αλλά και το σύστημα μάχης της Faye.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν αύριο, 29 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν το παιχνίδι πριν την κυκλοφορία του.

Τα bonus της προπαραγγελίας

Όσοι προπαραγγείλουν το God of War Laufey πριν από την κυκλοφορία του θα λάβουν επιπλέον ψηφιακό περιεχόμενο. Περιλαμβάνει:

Last Wish Armor Set

Phranque Golden Leaves Appearance

In-game resource pack

Τα συγκεκριμένα αντικείμενα προσφέρουν επιπλέον επιλογές εμφάνισης και resources για την περιπέτεια της Faye.

Τι περιλαμβάνει η Digital Deluxe Edition

Η Santa Monica Studio παρουσίασε επίσης τη Digital Deluxe Edition, η οποία περιλαμβάνει επιπλέον εξοπλισμό και ψηφιακό υλικό.

Dark Alchemy Armor Set

Dark Alchemy Blade

Dark Alchemy Bow Scales

Dark Alchemy Catalyst

In-game resource pack

Digital Mini Artbook

Official God of War Laufey Digital Soundtrack

Η Faye αποκτά το Serpent Bow

Μαζί με τις πληροφορίες για τις εκδόσεις, η Santa Monica Studio έδωσε στη δημοσιότητα νέες λεπτομέρειες για το σύστημα μάχης, παρουσιάζοντας το Serpent Bow, το νέο όπλο της Faye.

Πρόκειται για ένα μαγικό τόξο με μορφή φιδιού, το οποίο μπορεί να μεταβαίνει γρήγορα από την ανενεργή κατάσταση στη θέση βολής. Το όπλο επιτρέπει στη Faye να συνδυάζει επιθέσεις με βέλη με τις υπόλοιπες ικανότητές της, τόσο σε κοντινές όσο και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Το Serpent Bow διαθέτει δύο διαφορετικούς τρόπους χρήσης, ανάλογα με το πόσο πατιέται το trigger στόχευσης.

Precision mode

Με πλήρες πάτημα της σκανδάλης στόχευσης, η Faye μπαίνει σε πιο ακριβή διαδικασία στόχευσης και αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια.

Η στόχευση συγκεκριμένων σημείων στο σώμα των εχθρών μπορεί να περιορίσει την κίνησή τους ή την ικανότητά τους να επιτεθούν, δημιουργώντας ευκαιρίες για follow-up χτυπήματα με το melee όπλο.

Σε αυτό το mode, η Faye μπορεί επίσης να φορτίσει το τόξο και να συγκεντρώσει έως πέντε βέλη, δημιουργώντας μια ισχυρή επίθεση. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την ικανότητα του Phranque να εκτοξεύει τους εχθρούς στον αέρα.

Hip-fire mode

Με μερικό πάτημα της σκανδάλης στόχευσης, η Faye περνά σε μία πιο γρήγορη και ευέλικτη στάση μάχης.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εξαπολύσει πολλά βέλη σε μικρό χρονικό διάστημα, προκαλώντας σημαντική ζημιά κυρίως σε εχθρούς που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Ο γρήγορος ρυθμός βολής του Serpent Bow επιτρέπει επίσης στη Faye να κρατά εχθρούς στον αέρα και να επεκτείνει τα combos, αλλάζοντας ομαλά μεταξύ διαφορετικών όπλων και ικανοτήτων.

Διαφορετικοί τύποι βελών

Το τόξο δεν περιορίζεται σε έναν τύπο επίθεσης. Η Faye μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς τύπους βελών, επιτρέποντας διαφορετικές προσεγγίσεις στη μάχη.

Παράλληλα, το Serpent Bow διαθέτει Scales, τα οποία μπορούν να αλλάξουν τόσο την εμφάνιση του όπλου όσο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Κάθε τύπος Scales μπορεί να προσφέρει διαφορετικό perk και να ενισχύσει ένα συγκεκριμένο playstyle. Ένα παράδειγμα είναι τα Dark Alchemy Bow Scales, τα οποία περιλαμβάνονται στη Digital Deluxe Edition.

Περισσότερες επιλογές για το build της Faye

Η Faye δεν βασίζεται μόνο στα όπλα της, καθώς το παιχνίδι προσφέρει αρκετές επιλογές προσαρμογής του εξοπλισμού της.

Τα διαφορετικά armor sets μπορούν να προσφέρουν διαφορετικά stats και gameplay perks, ενώ παράλληλα αλλάζουν την εμφάνιση του χαρακτήρα.

Επιπλέον, οι παίκτες μπορούν να προσαρμόσουν:

Blade: το στοιχείο του σπαθιού της Faye.

Scales: το στοιχείο και τις δυνατότητες του Serpent Bow.

Catalyst: ισχυρά artifacts που μπορούν να διοχετεύσουν τη μαγεία του Everywhen και προσφέρουν διαφορετικά effects.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα εξοπλισμού επιτρέπει διαφορετικά builds και προσεγγίσεις στη μάχη, ανάλογα με το στυλ παιχνιδιού του κάθε παίκτη.

Νέα ματιά στο Everywhen

Η Santa Monica Studio έδωσε επίσης στη δημοσιότητα νέα screenshots και footage από το Everywhen, τον κόσμο στον οποίο εξελίσσεται το νέο God of War.

ο studio ευχαρίστησε τους παίκτες για την υποστήριξη που έχει λάβει το παιχνίδι από την πρώτη παρουσίασή του τον Ιούνιο και υποσχέθηκε περισσότερες πληροφορίες πριν από την κυκλοφορία.

Το God of War Laufey θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για PlayStation 5 στις 16 Φεβρουαρίου 2027, ενώ οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 29 Σεπτεμβρίου.