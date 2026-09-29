Φαγητό στο πάτωμα: Ισχύει τελικά ο νόμος των πέντε δευτερολέπτων; (Poll)

Ο κανόνας των πέντε δευτερολέπτων, όταν πέφτει στο πάτωμα το φαγητό, είναι ένας ανυπόστατος μύθος, καθώς τα βακτήρια μεταφέρονται ακαριαία στην τροφή.

Σχεδόν όλοι έχουν πετάξει κάποια στιγμή τροφή στο έδαφος, σπεύδοντας να επικαλεστούν τον γνωστό «κανόνα των πέντε δευτερολέπτων» πριν τη καταναλώσουν.

Σύμφωνα με αυτή τη δημοφιλή αντίληψη, τα μικρόβια χρειάζονται χρόνο για να μεταφερθούν στο φαγητό, καθιστώντας το ασφαλές αν το σηκώσουν εγκαίρως. Ωστόσο, η μικροβιολογία έρχεται να διαψεύσει αυτή τη θεωρία.

Τι έδειξε εργαστηριακή έρευνα για τα πέντε δευτερόλεπτα: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την μόλυνση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Rutgers πραγματοποίησαν αναλυτικά πειράματα για να μετρήσουν την ταχύτητα εξάπλωσης των μικροοργανισμών.

Τοποθετώντας διάφορα είδη τροφίμων σε επιφάνειες όπως ανοξείδωτο ατσάλι, πλακάκια, ξύλο και μοκέτα, παρακολούθησαν τη μεταφορά του βακτηρίου Enterobacter aerogenes σε χρόνους από λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο έως και πέντε λεπτά. Η διαπίστωση ήταν πως τα βακτήρια δεν καθυστερούν καθόλου, καθώς η μόλυνση ξεκινά ακαριαία, τη στιγμή της επαφής.

Ο παράγοντας που καθορίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη μόλυνση δεν είναι η διάρκεια παραμονής στο πάτωμα, αλλά η ποσότητα υγρασίας που περιέχει το φαγητό. Τροφές με υψηλή υγρασία, όπως ένα κομμάτι καρπούζι ή ένα ζυμαρικό, προσλαμβάνουν αμέσως μεγάλους πληθυσμούς βακτηρίων. Αντίθετα, τα ξηρά τρόφιμα, όπως τα μπισκότα ή τα παξιμάδια, προσελκύουν αισθητά λιγότερα μικρόβια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι παραμένουν ανέπαφα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμπεριφορά των διαφορετικών υλικών. Παρά τη γενική εντύπωση ότι τα χαλιά συγκεντρώνουν περισσότερη βρωμιά, η έρευνα έδειξε πως μεταφέρουν χαμηλότερο ποσοστό μικροβίων σε σχέση με τις λείες επιφάνειες όπως το πλακάκι. Αυτό οφείλεται στο ότι οι ίνες του χαλιού εγκλωβίζουν τα βακτήρια στο εσωτερικό τους, περιορίζοντας την άμεση επαφή με την τροφή.

Οι πραγματικοί κίνδυνοι για την υγεία

Η κατανάλωση φαγητού που έχει πέσει στο πάτωμα εγκυμονεί πάντα κινδύνους, καθώς επιφανειακά μικρόβια όπως η σαλμονέλα, το E. coli και ο νοροϊός αντέχουν για εβδομάδες στο περιβάλλον, προκαλώντας γαστρεντερικές διαταραχές.

Παρά τις αντοχές του ανθρώπινου ανοσοποιητικού, η πλέον ασφαλής πρακτική είναι να απορρίπτεται ή να πλένεται σχολαστικά οποιαδήποτε τροφή έρθει σε επαφή με το έδαφος.

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