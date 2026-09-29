Ηράκλειο: Η σφαγή των δωσίλογων μέσα στο δικαστήριο - 2.000 άνθρωποι πήραν τον νόμο στα χέρια τους

Μια ιστορία από την Κρήτη της Κατοχής που ξεκίνησε με μια δολοφονία, εξελίχθηκε σε αιματηρά αντίποινα και κατέληξε σε μια άγρια σφαγή μέσα σε δικαστική αίθουσα.

30 Οκτωβρίου 1945, Ηράκλειο Κρήτης.

Η Ελλάδα έχει μόλις βγει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Κρήτη προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της Κατοχής. Όμως, για κάποιες οικογένειες, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει πραγματικά.

Στο Ειδικό Δικαστήριο Δωσίλογων του Ηρακλείου ολοκληρώνεται μια δίκη που αφορά μια οικογένεια από τον Σάρχο. Τα μέλη της κατηγορούνται ότι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και ότι υπέδειξαν στους κατακτητές δεκάδες συγχωριανούς τους.

Το αποτέλεσμα εκείνης της συνεργασίας ήταν ο θάνατος 35 ανθρώπων. Και όταν το δικαστήριο ανακοινώνει τις ποινές, η οργή του πλήθους μετατρέπει το δικαστήριο σε σκηνικό μιας δεύτερης τραγωδίας.

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