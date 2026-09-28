«Σήκωσε» 4.990€ από τον λογαριασμό της γιαγιάς της που έχει άνοια: Εντοπίστηκε από το γηροκομείο και καταδικάστηκε

Σχεδόν 5.000 ευρώ έκανε «φτερά» από τον λογαριασμό ηλικιωμένης στην Ισπανία , καθώς η εγγονή της φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη γνωστική της επιδείνωση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καστίλης και Λεόν στην Ισπανία επικύρωσε την καταδίκη μιας γυναίκας, η οποία έκανε αναλήψεις συνολικού ύψους 4.990€ από τον τραπεζικό λογαριασμό της γιαγιάς της, εκμεταλλευόμενη την γνωστική της επιδείνωση.

Η γυναίκα, που αναφέρεται στην απόφαση ως Μίριαμ, καταδικάστηκε σε ένα έτος και δύο μήνες φυλάκιση για κατ' εξακολούθηση ηλεκτρονική απάτη και της επιβλήθηκε και χρηματική ποινή, ενώ παράλληλα, υποχρεώθηκε να αποζημιώσει τους κληρονόμους της ηλικιωμένης με 4.990€, μαζί με τους νόμιμους τόκους. Η γιαγιά της, γεννημένη το 1934, παρουσίαζε προβλήματα στις γνωστικές της λειτουργίες από το 2016, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται σημαντικά από τον Μάιο του 2019. Το δικαστήριο έκρινε ότι από εκείνο το σημείο δεν ήταν πλέον σε θέση να λαμβάνει μόνη της σύνθετες οικονομικές αποφάσεις.

Οι αναλήψεις των 400 ευρώ

Την ευθύνη για τη φροντίδα της ηλικιωμένης είχαν αναλάβει τα παιδιά της, τα οποία ήταν εξουσιοδοτημένα στον τραπεζικό λογαριασμό και γνώριζαν πού φυλασσόταν το βιβλιάριο, σε ένα ντουλάπι μέσα στο σπίτι. Η Μίριαμ επισκεπτόταν συχνά τη γιαγιά της και, σύμφωνα με την απόφαση, απέκτησε πρόσβαση τόσο στο βιβλιάριο όσο και στον κωδικό που βρισκόταν δίπλα του.

Στη συνέχεια πραγματοποίησε σειρά αναλήψεων από ΑΤΜ χωρίς να γνωρίζουν ή να έχουν συναινέσει τα υπόλοιπα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Οι αναλήψεις ήταν περίπου 400€ κάθε φορά και πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα αρκετών μηνών, φτάνοντας συνολικά τα 4.990€. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2021, όταν η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε σε οίκο ευγηρίας και υπάλληλοι της δομής ενημέρωσαν την οικογένεια ότι στον τραπεζικό της λογαριασμό είχαν απομείνει ελάχιστα χρήματα για την κάλυψη των εξόδων διαμονής της και έτσι τον Οκτώβριο, ένας από τους γιους της κατέθεσε μήνυση.

Η δικαστική διαμάχη

Η υπόθεση έφτασε στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Βαγιαδολίδ, το οποίο τον Δεκέμβριο του 2025 καταδίκασε τη Μίριαμ για κατ' εξακολούθηση ηλεκτρονική απάτη, κρίνοντας ότι είχε εκμεταλλευτεί και την προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τη γιαγιά της. Η υπεράσπισή της άσκησε έφεση και ζήτησε την απαλλαγή της, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ υποστήριξε επίσης ότι τελικά καταδικάστηκε για διαφορετικό αδίκημα από εκείνο που είχε αρχικά εξεταστεί, καθώς η αρχική κατηγορία αφορούσε υπεξαίρεση.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Καστίλης και Λεόν απέρριψε τους ισχυρισμούς της και οι δικαστές έκριναν ότι τα πραγματικά περιστατικά δεν άλλαξαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ότι η ίδια είχε αναγνωρίσει πως εκμεταλλεύτηκε τη γνωστική επιδείνωση της γιαγιάς της για να αφαιρέσει χρήματα από τον λογαριασμό. Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η υπεξαίρεση και η ηλεκτρονική απάτη ήταν νομικά συναφή αδικήματα στη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ σημείωσε ότι η εισαγγελική αρχή είχε προτείνει εξαρχής την ηλεκτρονική απάτη ως εναλλακτικό χαρακτηρισμό. Έτσι, η έφεση απορρίφθηκε και η αρχική καταδίκη της Μίριαμ επικυρώθηκε στο σύνολό της.

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