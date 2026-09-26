«Ψυχραιμία, κυρά μου! Τι φωνάζεις;» - Το χρονικό της εκτέλεσης του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17Ν

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου 1989, μέλη της 17Ν εκτέλεσαν στο Κολωνάκι, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μπακογιάννη.

Σκηνή πρώτη. Τα μέλη της «Ε.Ο. 17 Νοέμβρη» είχαν μόλις εκτελέσει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη. Μία καθαρίστρια του κτιρίου στην οδό Ομήρου 35 στο Κολωνάκι, αρχίζει πανικόβλητη να φωνάζει.

Τότε ένα από τα μέλη της 17Ν, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής, της είπε: «Ψυχραιμία, κυρά μου! Τι φωνάζεις; Άντε κάνε τη δουλειά σου»!

Σκηνή πρώτη. Τα μέλη της «Ε.Ο. 17 Νοέμβρη» είχαν μόλις εκτελέσει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη. Μία καθαρίστρια του κτιρίου στην οδό Ομήρου 35 στο Κολωνάκι, αρχίζει πανικόβλητη να φωνάζει.

Τότε ένα από τα μέλη της 17Ν, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής, της είπε: «Ψυχραιμία, κυρά μου! Τι φωνάζεις; Άντε κάνε τη δουλειά σου»!

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