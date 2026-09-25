Το σημερινό μενού με τις τράπεζες, τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και το σχέδιο της Καρυστιανού αν δεν εκλεγεί

Ο Μαξιμιλιανός μιλά για τα σοβαρά επενδυτικά ραντεβού του Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη και για τα σχέδια της Καρυστιανού σε περίπτωση που δεν εκλεγεί.

Εκτός από το χθεσινό (24/09) του πρωινό με περίπου 30 εκπροσώπους μεγάλων και πιο εξειδικευμένων funds στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και σήμερα (25/09) σοβαρά επενδυτικά ραντεβού μετά τη μεσημεριανή του παρουσία στο Bloomberg. Εκτός από τη συνάντηση με τον Jamie Dimon της JP Morgan, με τον οποίον έχει και προσωπική σχέση, καταλαβαίνω ότι θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τη Morgan Stanley που θα είναι πιο θεματική και εστιασμένη τόσο στις ενεργειακές υποδομές, όσο και στο πιθανό μέλλον της πυρηνικής ενέργειας.

Δεν είναι τυχαίο το θέμα, καθώς είναι γνωστό το ενδιαφέρον της χώρας μας τον τελευταίο καιρό για τις εξελίξεις σε αυτό το πεδίο, καθώς έχουμε συνέργειες και με τη Γαλλία μεταξύ άλλων.

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