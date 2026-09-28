Ερευνητής UFO δηλώνει πεπεισμένος για την ύπαρξη του Θεού: Μετά από 32 χρόνια στράφηκε στον Χριστιανισμό

Μια σειρά από μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι έπεσαν θύματα «εξωγήινης απαγωγής» οδήγησε έναν ερευνητή UFO στον Χριστιανισμό

Έπειτα από 32 χρόνια πάνω από 700 υποθέσεις ανθρώπων που υποστήριξαν ότι έχουν απαχθεί από εξωγήινους, ο Τζο Τζόρνταν οδηγήθηκε σε ένα συμπέρασμα που άλλαξε ριζικά την ζωή του.

Ο 72χρονος ο οποίος εργάζεται ως επαγγελματίας ασφάλειας σε εργοστάσιο πυραύλων στην Φλόριντα, έχει ασχοληθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 με περιστατικά που περιγράφονται ως «εξωγήινες απαγωγές». Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην Mail Online, ορισμένες από τις υποθέσεις που μελέτησε τον έκαναν να παρατηρήσει ένα συγκεκριμένο μοτίβο.

«Φώναξαν τον Θεό ή τον Ιησού»

Ο Τζόρνταν υποστηρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις, οι μαρτυρίες των ανθρώπων ανέφεραν πως η εμπειρία σταματούσε όταν επικαλούνταν τον Θεό ή τον Ιησού. Σε άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα πάντα με τις περιγραφές που συγκέντρωσε, οι άνθρωποι είπαν ότι σταμάτησαν να βιώνουν την εμπειρία αφού προσευχήθηκαν ή έψαλαν έναν θρησκευτικό ύμνο.

Μία από τις περιπτώσεις που επικαλείται αφορά έναν άνδρα, τον οποίο αναφέρει ως «Bill D.», o οποίος υποστήριξε ότι βίωνε μια απαγωγή και ότι επέστρεψε αμέσως στο κρεβάτι του αφού φώναξε «Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με!». Η συγκεκριμένη υπόθεση προβλημάτισε τον Τζόρνταν, καθώς, όπως λέει, εκείνη την εποχή οι βασικοί ερευνητές του φαινομένου υποστήριζαν ότι τέτοιες εμπειρίες δεν μπορούσαν να διακοπούν.

Ο ίδιος αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες μαρτυρίες τον έκαναν να αναθεωρήσει τις προσωπικές του πεποιθήσεις και να στραφεί στον Χριστιανισμό. Δηλώνει πλέον απολύτως πεπεισμένος για την ύπαρξη του Θεού, την αλήθεια της Βίβλου και την ιστορική ύπαρξη του Ιησού.

Θεωρίες για δαιμονικές εμπειρίες

Ωστόσο ο Τζόρνταν δεν υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που περιγράφουν τέτοιες εμπειρίες μεταφέρονται πραγματικά από εξωγήινους σε κάποιο άλλο σημείο, καθώς η δική του εκδοχή διαφέρει και βασίζεται στην θρησκευτική του πίστη. Όπως υποστηρίζει, τέτοιες εμπειρίες οι λεγόμενες «απαγωγές» μπορεί να αποτελούν πνευματικές εμπειρίες και όχι πραγματικές συναντήσεις με όντα από άλλον πλανήτη.

Μάλιστα, χαρακτηρίζει αυτές τις εμπειρίες δαιμονικές οράσεις ή πνευματικά φαινόμενα που, κατά την άποψή του, παρουσιάζονται στους ανθρώπους ως κάτι εξωγήινο. Έχει επίσης χρησιμοποιήσει τους όρους «διαδιάστατες» ή «εξωδιαστατικές» οντότητες για να περιγράψει αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να κρύβεται πίσω από τις συγκεκριμένες εμπειρίες.

Οι απόψεις αυτές αποτελούν την προσωπική ερμηνεία του Τζόρνταν και βασίζονται στις μαρτυρίες που έχει συλλέξει. Δεν αποτελούν επιστημονική απόδειξη ούτε επιβεβαιώνουν ότι εξωγήινοι ή δαιμονικές οντότητες ευθύνονται για τα συγκεκριμένα περιστατικά.

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