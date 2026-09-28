Δύο νέα είδη θαλάσσιων αραχνών ανακαλύφθηκαν στον Καναδά: Έχουν τριχωτά πόδια, κόκκινα μάτια και τρία χείλη

Δύο νέα είδη θαλάσσιων αραχνών εντόπισαν επιστήμονες στη Θάλασσα Σάλις, με το ένα να ξεχωρίζει για τα τριχωτά πόδια και τα κόκκινα μάτια του.

Δύο μέχρι σήμερα άγνωστα είδη θαλάσσιων αραχνών ανακάλυψαν ερευνητές στον Καναδά, κατά τη διάρκεια καταδύσεων στη Θάλασσα Σάλις, ανάμεσα στη Βρετανική Κολομβία και την πολιτεία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ.

Οι επιστήμονες εντόπισαν τα δύο είδη σε βάθος έως και 18 μέτρων, κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2024. Τα ευρήματα περιγράφονται σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Organisms Diversity & Evolution.

Τα δύο νέα είδη

Το ένα από τα δύο νέα είδη ονομάστηκε Callipallene pilosuspedes. Η ονομασία προέρχεται από τις λατινικές λέξεις «pilosus», που σημαίνει «τριχωτός», και «pedes», που σημαίνει «πόδια», λόγω των μακριών και καμπυλωτών ακίδων που καλύπτουν τα κάτω άκρα του. Το μικροσκοπικό αρθρόποδο έχει λεπτό κορμό, κόκκινα μάτια, τρία χείλη στο άνοιγμα του τριγωνικού στόματός του και νύχια. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του είναι τα ιδιαίτερα ευκίνητα άκρα που χρησιμοποιεί για την περιποίησή του. Οι ερευνητές παρατήρησαν στο μικροσκόπιο ότι το ζώο μπορεί να τυλίγει αυτά τα εξαρτήματα γύρω από τα πόδια του και, χάρη στις μικρές ακίδες που διαθέτουν, να τα καθαρίζει.

Το δεύτερο είδος ονομάστηκε Tanystylum kiixin και παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα άκρα που χρησιμοποιεί για να μεταφέρει τα αυγά είναι μικρότερα και λιγότερο ευκίνητα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περιποιείται τον εαυτό του με την ίδια αποτελεσματικότητα. Το όνομα «kiixin», που προφέρεται «Kee-hin», προέρχεται από τον ήχο των κυμάτων που σκάνε κοντά στην περιοχή όπου εντοπίστηκε το είδος, σύμφωνα με τη μελέτη. Το συγκεκριμένο θαλάσσιο αρθρόποδο έχει κοιλιά σε σχήμα κλεψύδρας, μαύρα μάτια και νύχια που μοιάζουν με μικρά εξογκώματα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι συχνά ήταν καλυμμένο από μικροσκοπικά παράσιτα.

Σχεδόν 1.400 είδη θαλάσσιων αραχνών

Παρά την ονομασία τους, οι θαλάσσιες αράχνες δεν είναι στην πραγματικότητα αράχνες. Πρόκειται για θαλάσσια αρθρόποδα που είναι συγγενικά με τις αράχνες, τους σκορπιούς και τους πεταλοειδείς κάβουρες. Σύμφωνα με τη μελέτη, έχουν μέχρι σήμερα ταυτοποιηθεί σχεδόν 1.400 είδη θαλάσσιων αραχνών, οι οποίες εμφανίστηκαν πριν από περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια.

Τα ζώα αυτά μπορούν να κινούνται στον πυθμένα της θάλασσας, αλλά και πάνω σε άλλα ζώα ή φυτά. Το μέγεθός τους μπορεί να κυμαίνεται από λιγότερο από ένα εκατοστό έως περίπου 70 εκατοστά. Τα περισσότερα έχουν τέσσερα ζεύγη μακριών ποδιών, ενώ ορισμένα είδη μπορούν να διαθέτουν έως και 12 πόδια. Στα ρηχά νερά συναντώνται επίσης συχνά είδη με τέσσερα μάτια.

Οι ερευνητές επέλεξαν να εξετάσουν τις θαλάσσιες αράχνες των ρηχών νερών στη Θάλασσα Σάλις επειδή, παρά την πλούσια βιοποικιλότητά της, μόνο 17 είδη είχαν καταγραφεί αξιόπιστα στην περιοχή. Ο βιολόγος Cormac Toler-Scott, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, σύμφωνα με το CNN, ανέφερε ότι ενδιαφέρθηκε για το πώς οι θαλάσσιες αράχνες επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η καταγραφή των ειδών που ζουν στην περιοχή αποτελεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, σημαντικό βήμα για την καλύτερη κατανόηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τον εντοπισμό των περιοχών όπου θα μπορούσαν να επικεντρωθούν μελλοντικές προσπάθειες προστασίας.

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