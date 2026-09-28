Πέρασαν ακόμη και στην Ιατρική, αλλά δεν πήγαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Φρένο» το κόστος στέγασης και μετακίνησης

Περίπου 400 επιτυχόντες δεν εγγράφηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με το κόστος στέγασης και μετακίνησης να αποτελεί βασικό εμπόδιο, ακόμη και για Ιατρική και Πολυτεχνείο.

Περίπου 400 επιτυχόντες δεν έκαναν φέτος εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με το αυξημένο κόστος στέγασης και μετακίνησης να αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που δεν θα μεταβούν τελικά στην Πάτρα για να σπουδάσουν.

Ανάμεσα σε εκείνους που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους βρίσκονται μάλιστα και επιτυχόντες σε ιδιαίτερα δημοφιλή και απαιτητικά τμήματα, όπως η Ιατρική και Πολυτεχνικά Τμήματα. Όπως ανέφερε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ώρα που οι εισακτέοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η εικόνα αυτή ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά τα επόμενα χρόνια, καθώς έως το 2040 ο αριθμός των νέων φοιτητών μπορεί να περιοριστεί στις 30.000-32.000, για περίπου τον ίδιο αριθμό διαθέσιμων θέσεων. Με βάση τις δημογραφικές εξελίξεις, ο πρύτανης τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων πανεπιστημίων και τμημάτων.

Το ζήτημα συνδέεται και με τη δυνατότητα των φοιτητών να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους για να σπουδάσουν. Στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών, το κόστος διαμονής αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα στις αποφάσεις των οικογενειών.

Υψηλά ενοίκια και φοιτητική μέριμνα

Ο Χρήστος Μπούρας υπογράμμισε ότι τα ενοίκια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεχίζει επίσης να παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Η περίπτωση των περίπου 400 επιτυχόντων που δεν εγγράφηκαν αναδεικνύει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρύτανης, όχι μόνο το ζήτημα του κόστους σπουδών μακριά από την οικογενειακή κατοικία, αλλά και τη μεγαλύτερη δημογραφική πίεση που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια τα επόμενα χρόνια.

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