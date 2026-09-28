«Το δάσος δεν θα γίνει data center»: Εταιρεία τεχνολογίας αγόρασε 150.000 στρέμματα στην Σουηδία, δεσμευόμενη για την σωστή χρήση

H Palantir, απέκτησε περίπου 15.000 εκτάρια γης στη Σουηδία έναντι 240 εκατ. κορωνών, διαψεύδει όμως ότι στην έκταση πρόκειται να κατασκευαστεί data center.

Ο Άλεξ Καρπ, συνιδρυτής και CEO της αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας Palantir, αγόρασε περίπου 150.000 στρέμματα γης στην περιοχή Storsjö Kapell, στον δήμο Berg της Σουηδίας.

Η συγκεκριμένη έκταση περιλαμβάνει κυρίως ορεινή δασική έκταση, και πωλήθηκε για 240 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ στην νεοσύστατη εταιρείας Cladonia Skog AB, μιας σουηδικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη δασοκομία και τη διαχείριση δασικών εκτάσεων. Βασικός μέτοχός της από τα μέσα Αυγούστου είναι ο Κάρπ. Ωστόσο αυτό που κινεί υποψίες στους κατοίκους, είναι πως ο Κάρπ είναι επίσης συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Palantir, εταιρείας που έχει γίνει γνωστή για την παροχή συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, μεταξύ άλλων, στον αμερικανικό στρατό, υπηρεσίες ασφαλείας και αστυνομικές αρχές.

Η απώλεια των δικαιωμάτων κυνηγιού

Η αγορά έγινε γνωστή στις κοινωνίες ήδη από τον Ιούλιο, όταν κυνηγετικές ομάδες, ενημερώθηκαν πως πλέον δεν έχουν δικαίωμα κυνηγιού σε αυτήν την περιοχή. Συγκεκριμένα, δύο κυνηγετικές ομάδες έχασαν φέτος το δικαίωμα κυνηγιού στην περιοχή, καθώς οι σχετικές συμφωνίες δεν μπορούσαν να ανανεωθούν μετά την πώληση της γης.

Από την πλευρά η SCA, η προηγούμενη ιδιοκτήτρια της έκτασης, εξηγεί ότι πωλήθηκε επειδή δεν θεωρούταν ιδανική για δασοκομική αξιοποίηση. Σύμφωνα με την εταιρεία, η περιοχή αποτελείται από δάση κοντά σε ορεινές περιοχές και είναι ιδανική για αναψυχή, κυνήγι, σκι ή πεζοπορία.

«Δεν θα κατασκευαστεί data center»

Η εταιρεία Scandinavian Trust, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η αγορά, υποστηρίζει ότι στόχος του Κάρπ είναι η μακροπρόθεσμη διαχείριση της γης, με σεβασμό στη φύση και στις σουηδικές παραδόσεις που συνδέονται με τα δάση και την ύπαιθρο, ενώ παράλληλα, διαψεύδει τις πληροφορίες ότι η έκταση αγοράστηκε για την κατασκευή data center.

Τονίζει ότι οι εικασίες για data center στην περιοχή δεν έχουν βάση, προσθέτοντας ότι πρόθεση είναι να εφαρμοστεί ήπια δασοκομική διαχείριση, με σεβασμό στη χλωρίδα και την πανίδα. Η Cladonia Skog AB, έχει ως αντικείμενο τη δασοκομία και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ