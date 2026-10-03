Τεξανός βρήκε τσάντες με 128.000 δολάρια και 19 επιταγές σε ΑΤΜ και τις επέστρεψε πίσω: «Δεν έλειπε ούτε σεντ»

Κουρέας στο Τέξας βρήκε δύο τσάντες με 128.514 δολάρια και 19 επιταγές πάνω σε ΑΤΜ και αποφάσισε να τα παραδώσει στην αστυνομία μέχρι το τελευταίο σεντ.

Ο 37χρονος κάτοικος της πόλης Λιούισβιλ του Τέξας εντόπισε τη σακούλα με τα χρήματα γύρω στις 10 το πρωί, πάνω σε ένα ΑΤΜ της Bank of America. Στο σημείο υπήρχε και μια δεύτερη τσάντα που περιείχε 19 επιταγές, σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Ο κουρέας, βρισκόταν στο ΑΤΜ μαζί με μια 42χρονη γυναίκα όταν παρατήρησαν τις τσάντες. Καθώς τα στοιχεία στη μία από αυτές φαινόταν να συνδέουν τα χρήματα με ένα γειτονικό εστιατόριο Chick-fil-A, οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να τα επιστρέψει. Όταν ο υπεύθυνος του καταστήματος τον ενημέρωσε ότι τα χρήματα δεν ανήκαν στο εστιατόριο, ο 37χρονος κάλεσε αμέσως την αστυνομία ώστε να παραλάβει τις τσάντες και να εντοπίσει τον κάτοχό τους.

«Δεν έλειπε ούτε ένα δολάριο»

Μέσα στη σακούλα με τα μετρητά υπήρχε μια απόδειξη της τράπεζας που ανέγραφε το ακριβές ποσό. Οι αστυνομικοί καταμέτρησαν τα χρήματα δύο φορές και χρησιμοποίησαν ειδικό καταμετρητή για να επαληθεύσουν το σύνολο.

Όπως διαπιστώθηκε, τα χρήματα ανήκαν στην Bank of America και τα διαχειριζόταν η εταιρεία χρηματαποστολών Brinks. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ένας τεχνικός της εταιρείας πραγματοποίησε συντήρηση στο ΑΤΜ και ξέχασε κατά λάθος τη σακούλα στο πάνω μέρος του μηχανήματος, ενώ δεν προέκυψε καμία ένδειξη για εγκληματική δραστηριότητα.

Το ποσό που αναγραφόταν στην απόδειξη ταυτιζόταν απόλυτα με τα χρήματα που κατασχέθηκαν: 128.514 δολάρια. Δεν έλειπε ούτε ένα δολάριο, με την Bank of America να παραλαμβάνει στη συνέχεια το σύνολο του ποσού.

Αρνήθηκε την αμοιβή και τη δημοσιότητα

Ο 37χρονος δεν ζήτησε αμοιβή ούτε επιδίωξε τη δημοσιότητα μετά την παράδοση των χρημάτων, με την τράπεζα να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την πράξη του.

Η ντετέκτιβ Τζίνα Μίλερ από την αστυνομία του Λιούισβιλ ανέφερε ότι έχει διαχειριστεί πολλές υποθέσεις επιστροφής πορτοφολιών και εγγράφων, αλλά ποτέ δεν έχει συναντήσει πολίτη που να παραδίδει τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό. «Δεν είχα ποτέ ξανά παρόμοια υπόθεση, ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπρουκ Ρόλινς, τόνισε πως η στάση του άνδρα ήταν ξεκάθαρη, καθώς θεώρησε πως τα χρήματα ανήκαν σε κάποιον άλλον και έκανε το παν για να τα επιστρέψει. «Αυτός ο άνθρωπος δεν δίστασε στιγμή. Τα πήγε απευθείας εκεί που πίστευε ότι έπρεπε να πάνε».

Οι αρχές του Λιούισβιλ εξέφρασαν την επιθυμία να τιμήσουν δημόσια τον 37χρονο. Παρότι ο ίδιος αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, δήλωσε πως θα παρευρεθεί σε μια ιδιωτική τελετή αν το αστυνομικό τμήμα επιλέξει να τον βραβεύσει.

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