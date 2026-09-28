Οικογενειακή τραγωδία στη Βραζιλία: Μητέρα και κόρη πέθαναν από καρκίνο με 10 ώρες διαφορά

Η Cibele και η Maria Elisabete οδηγήθηκαν μαζί στην τελευταία τους κατοικία, μετά την ταυτόχρονη σχεδόν απώλειά τους μέσα σε λίγες ώρες.

Μια συγκλονιστική οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου μια 28χρονη γυναίκα και η 56χρονη μητέρα της έφυγαν από τη ζωή με διαφορά μόλις δέκα ωρών, έχοντας και οι δύο δώσει μάχη με τον καρκίνο.

Η Cibele Marchis πέθανε περίπου στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, σε νοσοκομείο της πόλης Mogi Guaçu. Την ίδια στιγμή, η μητέρα της, Maria Elisabete Nogueira, νοσηλευόταν σε διαφορετικό νοσοκομείο της ίδιας πόλης, σε κατάσταση καταστολής. Η 56χρονη κατέληξε περίπου δέκα ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η τραγική σύμπτωση

Οι δύο γυναίκες είχαν μάλιστα συζητήσει το ενδεχόμενο να πεθάνει η μία πριν από την άλλη και είχαν εκφράσει την επιθυμία να μη μάθει η καθεμία για τον θάνατο της άλλης, εφόσον η δεύτερη εξακολουθούσε να βρίσκεται στη ζωή.

Η επιθυμία αυτή έγινε τελικά πραγματικότητα με τον πιο δραματικό τρόπο. Η Cibele έφυγε από τη ζωή χωρίς να γνωρίζει ότι η μητέρα της βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Maria Elisabete πέθανε λίγες ώρες αργότερα χωρίς να πληροφορηθεί τον θάνατο της κόρης της.

«Είχαν μιλήσει ακόμη και γι’ αυτό, άλλοτε αστειευόμενες και άλλοτε σοβαρά — και τελικά συνέβη. Καμία από τις δύο δεν γνώριζε για τον θάνατο της άλλης», ανέφερε μέλος της οικογένειας.

Η Cibele ήταν μοναχοκόρη και εργαζόταν ως digital marketer. Είχε διαγνωστεί το 2024 με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου που είχε ξεκινήσει από τα επινεφρίδια. Η ασθένεια είχε προχωρήσει, με τον όγκο να έχει φτάσει περίπου τα 10 εκατοστά και να έχει επηρεάσει και το νεφρό της.

Η 28χρονη υποβλήθηκε σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ μετά την τελευταία χρειάστηκε να νοσηλευτεί για περίπου 20 ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας εξαιτίας λοίμωξης. Παρά τις σοβαρές επιπλοκές, συνέχισε την προσπάθεια με θεραπείες και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωσή της, είχε φτάσει στον όγδοο κύκλο χημειοθεραπείας.

Την ίδια περίοδο, η μητέρα της έδινε τη δική της μάχη με τον καρκίνο. Η Maria Elisabete είχε διαγνωστεί περίπου έναν χρόνο μετά την κόρη της, αυτή τη φορά με καρκίνο στο πάγκρεας.

Η Cibele είχε μοιραστεί κατά διαστήματα στα social media στιγμές από την περιπέτεια της υγείας της, καταγράφοντας τη δύσκολη πορεία της και τις θεραπείες στις οποίες υποβαλλόταν.

Σε μία από τις αναρτήσεις της είχε γράψει: «Όσο το μόνο σου πρόβλημα είναι τα χρήματα, να είσαι ευγνώμων. Είναι χειρότερο να αντιμετωπίζεις κάτι που δεν μπορούν να λύσουν ούτε όλα τα χρήματα του κόσμου».

Οι δύο γυναίκες κηδεύτηκαν μαζί, σε κοινή τελετή σε τοπικό κοιμητήριο της Βραζιλίας. Ο σύζυγος της Maria Elisabete και πατέρας της Cibele είναι πλέον ο μοναδικός επιζών της οικογένειας.

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