«Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βίσση»: Η συναυλία του αιώνα με 95.000 θεατές στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση έζησε μαζί με 95.000 θεατές στο ΟΑΚΑ μια βραδιά-σταθμό, τραγουδώντας τις μεγάλες επιτυχίες της και κάνοντας μια μουσική αναδρομή σε όσα σημάδεψαν τη ζωή της.

Από τα πρώτα της βήματα μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες, από τα τραγούδια που έγιναν soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς μέχρι εκείνα που εξακολουθούν να ακούγονται σαν να γράφτηκαν χθες, η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ και έζησε μαζί με το κοινό μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Περισσότερα από 95.000 εισιτήρια είχαν εξαντληθεί για τη μεγάλη, sold out συναυλία, με το στάδιο να γεμίζει από νωρίς και τον κόσμο να περιμένει για ώρες την εμφάνιση της τραγουδίστριας. Το pre-show ξεκίνησε στις 20:00 και λίγο μετά τις 21:00 η Άννα Βίσση εμφανίστηκε στη σκηνή, ανοίγοντας τη συναυλία με το «Αιγαίο».

«Προσγειώθηκα μπροστά σας σε μια τεράστια αγκαλιά»

Η είσοδός της έγινε μέσα από μια κυκλική κατασκευή, με την τραγουδίστρια να «προσγειώνεται» στη σκηνή μπροστά στους χιλιάδες θεατές. «Βρέχει; Γιατί μου κάνετε αυτό σήμερα; Είναι απίστευτο, είναι μαγικό. Τι να πω;», είπε συγκινημένη, ενώ λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Απόψε δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία της Άννας, ήρθε η Άννα στη συναυλία σας. Προσγειώθηκα μπροστά σας, σε μια τεράστια, σωστή αγκαλιά. Είστε χιλιάδες! Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά, που θα ξεπεράσω το άγχος. Έχω άγχος».

Η ίδια είχε εξηγήσει πως ήθελε η συγκεκριμένη βραδιά να είναι κάτι που θα θυμούνται όλοι, ενώ αναφέρθηκε και στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, λέγοντας πως είχε κρατήσει την υπόσχεσή της να επιστρέψει σε έναν ακόμη μεγαλύτερο χώρο.

Μια ζωή μέσα από τα τραγούδια της

Και μετά άρχισε το ταξίδι. «Αγάπη υπερβολική», «Σε περίπτωση που», «Πράγματα», «Κλίμα τροπικό», «Στην πυρά», «Σχιζοφρένεια», «Όλα για όλα» και δεκάδες ακόμη τραγούδια πέρασαν από τη σκηνή, με το κοινό να τραγουδά σχεδόν κάθε στίχο μαζί της. Η συναυλία κράτησε περίπου τρεις ώρες και ήταν μια διαρκής εναλλαγή ανάμεσα στη μουσική, τη νοσταλγία, το θέαμα και τις προσωπικές στιγμές. Ανάμεσα στα εντυπωσιακά στιγμιότυπα ήταν και η εμφάνιση της Άννας Βίσση πάνω από το κοινό, όταν τραγούδησε «ιπτάμενη» τα «Αντίστροφη μέτρηση» και «Ο τελευταίος χορός», αλλά και το «Κόντρα» που ήταν από τα κομμάτια δεν ακούστηκαν στην περσινή συναυλία . Το ΟΑΚΑ φωτίστηκε κόκκινο στο «Αίμα», ενώ στη σκηνή ανέβηκε και η διεθνούς φήμης Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, προσθέτοντας ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στη βραδιά.

Η Άννα Βίσση συνάντησε την... Άννα των 70s

Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν η «συνάντηση» της Άννας Βίσση με τον έφηβο εαυτό της. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η σημερινή Άννα Βίσση βρέθηκε απέναντι στην Αννούλα των 70s, όταν εκείνη εμφανιζόταν στο ΡΙΚ της Κύπρου τραγουδώντας και παίζοντας πιάνο. Η νεαρή Άννα εμφανίστηκε στις οθόνες και μάλιστα ρώτησε τη σημερινή εκδοχή του εαυτού της: «Τι έκανες στα μαλλιά "μου";», προκαλώντας γέλιο και συγκίνηση στους θεατές. Ήταν σαν η Άννα Βίσση να κοίταξε για λίγο πίσω στον χρόνο και να συνάντησε το κορίτσι που ξεκινούσε τότε ένα ταξίδι το οποίο θα κρατούσε δεκαετίες.

Μια βραδιά που χωρούσε μια ολόκληρη ζωή

Και κάπου μέσα σε αυτή τη μουσική διαδρομή ήρθε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς. Η συναυλία ολοκληρώθηκε έχοντας περάσει από σχεδόν κάθε κεφάλαιο της καριέρας της Άννας Βίσση. Οι μεγάλες επιτυχίες, οι συνεργασίες, οι θεαματικές στιγμές, η τεχνολογία, οι αναμνήσεις, το γέλιο, η συγκίνηση και, πάνω απ' όλα, το κοινό που γνώριζε κάθε λέξη των τραγουδιών της.

Η ίδια είχε ζητήσει από τον κόσμο να τη βοηθήσει να ξεπεράσει το άγχος της. Τελικά, ήταν εκείνη που έκανε ένα ολόκληρο ΟΑΚΑ να τραγουδήσει, να θυμηθεί, να συγκινηθεί και να γιορτάσει μαζί της. Και όταν μια συναυλία γίνεται αφορμή για να χωρέσουν μέσα σε λίγες ώρες δεκαετίες μουσικής, προσωπικές αναμνήσεις και τραγούδια που έχουν μεγαλώσει μαζί με το κοινό, τότε πράγματι δεν πρόκειται απλώς για άλλη μία συναυλία.

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