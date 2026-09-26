Πυροσβεστική: Δεν είχε γίνει καταγγελία για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη στην Πλάκα

Η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι δεν είχε δεχθεί καταγγελία για οσμή αερίου πριν από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται στην Πλάκα, μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στην οδό Λυσικράτους και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τμήματος τριώροφου κτιρίου.

Και οι έξι άνθρωποι που αγνοούνταν εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ πλέον στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά και ο έλεγχος της ασφάλειας των γειτονικών κτιρίων. Ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, αναφέρθηκε και στις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με οσμή αερίου πριν από την έκρηξη.

Δεν είχε γίνει καταγγελία για οσμή αερίου

Όπως διευκρίνισε, δεν είχε γίνει σχετική καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα πριν από το συμβάν. «Πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση αφορά την ύπαρξη επίσημης καταγγελίας προς την Πυροσβεστική και δεν αποτελεί από μόνη της απάντηση για το αν υπήρξε ή όχι διαρροή αερίου. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εφαρμόστηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που ακολουθείται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων γεώφωνο και κάμερες, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Ο Δήμος Αθηναίων διέθεσε επίσης μηχανήματα για την υποστήριξη της επιχείρησης και την απομάκρυνση των υλικών. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν τα δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύσταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια, καθώς η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην ευρύτερη περιοχή. Η τελική εικόνα για τα αίτια αναμένεται να προκύψει από την έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών και την αξιολόγηση των ευρημάτων που έχουν συλλεχθεί από το σημείο.

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