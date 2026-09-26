Συναυλία Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Τι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οι θεατές

Χιλιάδες θεατές θα βρεθούν απόψε στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση – Τι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κατά την είσοδο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε και απόψε, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες θεατές αναμένεται να βρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη μουσική βραδιά.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, ενώ οι διοργανωτές έχουν ενημερώσει το κοινό για τα μέτρα που θα ισχύσουν κατά την είσοδο στο στάδιο.

Τι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οι θεατές

Λόγω του μεγάλου αριθμού θεατών, οι έλεγχοι στις εισόδους θα είναι αυστηροί. Οι διοργανωτές έχουν κάνει γνωστά τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν μαζί τους όσοι προσέλθουν στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπονται:

Μεγάλες τσάντες ή σακίδια πλάτης που ξεπερνούν σε μέγεθος μια σελίδα Α4.

πλάτης που ξεπερνούν σε μέγεθος μια σελίδα Α4. Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, εξαρτήματα βιντεοσκόπησης ,Drones.

εξαρτήματα βιντεοσκόπησης ,Drones. Μεγάλες ομπρέλες.

Φορητά καθίσματα, καρέκλες

Γυάλινες ή μεταλλικές συσκευασίες.

Αιχμηρά αντικείμενα .

. Εύφλεκτες ύλες, πυροτεχνήματα.

πυροτεχνήματα. Δείκτες laser.

Πανό, κοντάρια και αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν.

και αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν. Αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

Για τον λόγο αυτό, οι θεατές καλό είναι να προσέξουν τι θα έχουν μαζί τους πριν κατευθυνθούν προς το στάδιο, ώστε να αποφύγουν προβλήματα κατά την είσοδο.

Προσοχή στο QR code του εισιτηρίου

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο ψηφιακό εισιτήριο.

Οι διοργανωτές συστήνουν στους θεατές να μην ανεβάζουν στα social media φωτογραφίες του εισιτηρίου τους στις οποίες είναι εμφανές το QR code. Όπως επισημαίνεται, υπάρχει κίνδυνος το συγκεκριμένο στοιχείο να υποκλαπεί από τρίτους.

Τι ώρα ανοίγουν οι πύλες

Οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00, ενώ το pre-show είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00. Η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00.

Παράλληλα, η διοργανώτρια εταιρεία D&A Productions έχει διευκρινίσει ότι τα ταμεία στο στάδιο δεν θα λειτουργήσουν για πώληση εισιτηρίων. Θα χρησιμοποιούνται μόνο ως σημεία εξυπηρέτησης.

Έτσι, όσοι έχουν προγραμματίσει να βρεθούν απόψε στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία της Άννας Βίσση θα πρέπει να υπολογίσουν εγκαίρως την προσέλευσή τους και να έχουν μαζί τους μόνο όσα επιτρέπονται από τους κανόνες εισόδου.

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