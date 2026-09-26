Άννα Βίσση: Πριν το ΟΑΚΑ, 10 στιγμές σε Ηρώδειο - Καλλιμάρμαρο που το live ήταν καλύτερο και από τo studio

Λίγο πριν η Άννα Βίσση ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ, ας θυμηθούμε 10 στιγμές από Ηρώδειο και Καλλιμάρμαρο που η live εμφάνιση ξεπέρασε και την ηχογράφηση στο studio.

Σε λίγη ώρα η Άννα Βίσση θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για την πολυαναμενόμενη sold-out συναυλία της, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει παράδοση και κάθε χρόνο πάει «όλο πιο πάνω» σε αριθμό θεατών, για να δανειστούμε τον τίτλο ενός από τα πιο πρόσφατα τραγούδια της.

Η «αρχή» έγινε το 2023 με τις δύο επετειακές συναυλίες της στο Ηρώδειο για τα 50 χρόνια καριέρας.

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